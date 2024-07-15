Огонь распространяется по Карадагу – площадь пожара растет
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров – МЧС
19:22 15.07.2024 (обновлено: 19:23 15.07.2024)
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров, сообщает МЧС России.
По информации пресс-службы ведомства, авиацией уже сброшено 265 кубометров воды. Бороться с огнем трудно из-за жары и порывистого ветра.
"На месте работают 278 специалистов и 28 единиц техники. Продолжается наращивание сил и средств", – добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что сигнал о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступил в 11:06. Изначально площадь возгорания составляла около двух гектаров, однако уже к 14:30 она увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению пожара осложняются сложным горным рельефом местности, к ним привлечена аэромобильная бригада МЧС.
Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и борт Росгвардии. Всего к тушению привлечены 117 человек и 24 единицы техники.
На месте работает штаб пожаротушения, сформировано три боевых участка.
Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.
В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.
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