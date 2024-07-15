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Огонь распространяется по Карадагу – площадь пожара растет - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Огонь распространяется по Карадагу – площадь пожара растет
Огонь распространяется по Карадагу – площадь пожара растет - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Огонь распространяется по Карадагу – площадь пожара растет
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T19:22
2024-07-15T19:23
карадаг
новости крыма
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров, сообщает МЧС России.По информации пресс-службы ведомства, авиацией уже сброшено 265 кубометров воды. Бороться с огнем трудно из-за жары и порывистого ветра.Ранее сообщалось, что сигнал о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступил в 11:06. Изначально площадь возгорания составляла около двух гектаров, однако уже к 14:30 она увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению пожара осложняются сложным горным рельефом местности, к ним привлечена аэромобильная бригада МЧС.Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и борт Росгвардии. Всего к тушению привлечены 117 человек и 24 единицы техники.На месте работает штаб пожаротушения, сформировано три боевых участка.Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.Читайте также на РИА Новости Крым:Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и ЕвпаториейЕще один пожар под Севастополем – горит три гектара травыПожар на Карадаге: прокуратура взяла на контроль ликвидацию возгорания
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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карадаг, новости крыма, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Огонь распространяется по Карадагу – площадь пожара растет

Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров – МЧС

19:22 15.07.2024 (обновлено: 19:23 15.07.2024)
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров, сообщает МЧС России.
По информации пресс-службы ведомства, авиацией уже сброшено 265 кубометров воды. Бороться с огнем трудно из-за жары и порывистого ветра.

"На месте работают 278 специалистов и 28 единиц техники. Продолжается наращивание сил и средств", – добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что сигнал о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступил в 11:06. Изначально площадь возгорания составляла около двух гектаров, однако уже к 14:30 она увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению пожара осложняются сложным горным рельефом местности, к ним привлечена аэромобильная бригада МЧС.
Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и борт Росгвардии. Всего к тушению привлечены 117 человек и 24 единицы техники.
На месте работает штаб пожаротушения, сформировано три боевых участка.
Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.
В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.
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КарадагНовости КрымаПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожар
 
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