https://crimea.ria.ru/20240715/ogon-rasprostranyaetsya-po-karadagu--ploschad-pozhara-rastet-1138879110.html

Огонь распространяется по Карадагу – площадь пожара растет

Огонь распространяется по Карадагу – площадь пожара растет - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Огонь распространяется по Карадагу – площадь пожара растет

Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T19:22

2024-07-15T19:22

2024-07-15T19:23

карадаг

новости крыма

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров, сообщает МЧС России.По информации пресс-службы ведомства, авиацией уже сброшено 265 кубометров воды. Бороться с огнем трудно из-за жары и порывистого ветра.Ранее сообщалось, что сигнал о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступил в 11:06. Изначально площадь возгорания составляла около двух гектаров, однако уже к 14:30 она увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению пожара осложняются сложным горным рельефом местности, к ним привлечена аэромобильная бригада МЧС.Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и борт Росгвардии. Всего к тушению привлечены 117 человек и 24 единицы техники.На месте работает штаб пожаротушения, сформировано три боевых участка.Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.Читайте также на РИА Новости Крым:Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и ЕвпаториейЕще один пожар под Севастополем – горит три гектара травыПожар на Карадаге: прокуратура взяла на контроль ликвидацию возгорания

карадаг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карадаг, новости крыма, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар