Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией
Пожар в Сакском и Евпаторийском лесничествах – загорелись лесная подстилка и крыша дома
18:16 15.07.2024 (обновлено: 18:18 15.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На территории Сакского участкового и Евпаторийского лесничеств загорелась лесная подстилка, также произошло загорание крыши частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
На пульт дежурного поступило сообщение о задымлении на открытой территории в поселке Новофедоровка Сакского района. Уже через 15 минут спасатели прибыли на место.
"<…> по прибытию было установлено, что горит лесная подстилка на площади 0,5 Га на территории Сакского участкового лесничества, Евпаторийского лесничества", – говорится в сообщении.
Кроме того, произошло загорание кровли частного дома на площади 25 квадратных метров.
К месту вызова были направлены силы МЧС России и лесоохотничьего хозяйства, пожар удалось локализовать.
"Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 11 человек, 4 единиц техники, из них от МЧС России 8 человек, 2 единиц техники", – уточнили в ведомстве.
Ранее в понедельник в Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь возгорания составила около шести гектаров. К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. К тушению привлечена аэромобильная группировка
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.