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Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией

Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией

На территории Сакского участкового и Евпаторийского лесничеств загорелась лесная подстилка, также произошло загорание крыши частного дома. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T18:16

2024-07-15T18:16

2024-07-15T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На территории Сакского участкового и Евпаторийского лесничеств загорелась лесная подстилка, также произошло загорание крыши частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.На пульт дежурного поступило сообщение о задымлении на открытой территории в поселке Новофедоровка Сакского района. Уже через 15 минут спасатели прибыли на место.Кроме того, произошло загорание кровли частного дома на площади 25 квадратных метров.К месту вызова были направлены силы МЧС России и лесоохотничьего хозяйства, пожар удалось локализовать.Ранее в понедельник в Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь возгорания составила около шести гектаров. К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. К тушению привлечена аэромобильная группировкаС 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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