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Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией
Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией
На территории Сакского участкового и Евпаторийского лесничеств загорелась лесная подстилка, также произошло загорание крыши частного дома. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T18:16
2024-07-15T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На территории Сакского участкового и Евпаторийского лесничеств загорелась лесная подстилка, также произошло загорание крыши частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.На пульт дежурного поступило сообщение о задымлении на открытой территории в поселке Новофедоровка Сакского района. Уже через 15 минут спасатели прибыли на место.Кроме того, произошло загорание кровли частного дома на площади 25 квадратных метров.К месту вызова были направлены силы МЧС России и лесоохотничьего хозяйства, пожар удалось локализовать.Ранее в понедельник в Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь возгорания составила около шести гектаров. К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. К тушению привлечена аэромобильная группировкаС 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
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РИА Новости Крым
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Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией

Пожар в Сакском и Евпаторийском лесничествах – загорелись лесная подстилка и крыша дома

18:16 15.07.2024 (обновлено: 18:18 15.07.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На территории Сакского участкового и Евпаторийского лесничеств загорелась лесная подстилка, также произошло загорание крыши частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
На пульт дежурного поступило сообщение о задымлении на открытой территории в поселке Новофедоровка Сакского района. Уже через 15 минут спасатели прибыли на место.

"<…> по прибытию было установлено, что горит лесная подстилка на площади 0,5 Га на территории Сакского участкового лесничества, Евпаторийского лесничества", – говорится в сообщении.

Кроме того, произошло загорание кровли частного дома на площади 25 квадратных метров.
К месту вызова были направлены силы МЧС России и лесоохотничьего хозяйства, пожар удалось локализовать.

"Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 11 человек, 4 единиц техники, из них от МЧС России 8 человек, 2 единиц техники", – уточнили в ведомстве.

Ранее в понедельник в Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь возгорания составила около шести гектаров. К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. К тушению привлечена аэромобильная группировка
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
 
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18:16Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией
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