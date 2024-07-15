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В Севастополе ликвидировали пожар на Северной стороне - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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В Севастополе ликвидировали пожар на Северной стороне
В Севастополе ликвидировали пожар на Северной стороне - РИА Новости Крым, 15.07.2024
В Севастополе ликвидировали пожар на Северной стороне
В Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь пожара составила около шести гектаров, сообщили в МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T16:21
2024-07-15T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь пожара составила около шести гектаров, сообщили в МЧС Севастополя.Пожар удалось локализовать силами МЧС России, пожарной охраны Севастополя, Черноморского флота и добровольцев из Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО). Подвоз воды осуществлялся автоцистернами предприятия "Севавтодор"."Пожар ликвидировали полностью в 14 часов 50 минут. Эксперты устанавливают причины возгорания", – подытожили в пресс-службе.К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировкаС 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристовПожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек
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РИА Новости Крым
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В Севастополе ликвидировали пожар на Северной стороне

Природный пожар на Северной стороне в Севастополе удалось потушить

16:21 15.07.2024 (обновлено: 16:25 15.07.2024)
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь пожара составила около шести гектаров, сообщили в МЧС Севастополя.

"Горела трава на площади 6 гектаров, огнем повреждена одна деревянная постройка. Погибших и пострадавших нет", – информирует Telegram-канал ведомства.

Пожар удалось локализовать силами МЧС России, пожарной охраны Севастополя, Черноморского флота и добровольцев из Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО). Подвоз воды осуществлялся автоцистернами предприятия "Севавтодор".
"Пожар ликвидировали полностью в 14 часов 50 минут. Эксперты устанавливают причины возгорания", – подытожили в пресс-службе.
К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировка
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.
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