https://crimea.ria.ru/20240715/v-sevastopole-likvidirovali-pozhar-na-severnoy-storone-1138872509.html

В Севастополе ликвидировали пожар на Северной стороне

В Севастополе ликвидировали пожар на Северной стороне - РИА Новости Крым, 15.07.2024

В Севастополе ликвидировали пожар на Северной стороне

В Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь пожара составила около шести гектаров, сообщили в МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T16:21

2024-07-15T16:21

2024-07-15T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь пожара составила около шести гектаров, сообщили в МЧС Севастополя.Пожар удалось локализовать силами МЧС России, пожарной охраны Севастополя, Черноморского флота и добровольцев из Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО). Подвоз воды осуществлялся автоцистернами предприятия "Севавтодор"."Пожар ликвидировали полностью в 14 часов 50 минут. Эксперты устанавливают причины возгорания", – подытожили в пресс-службе.К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировкаС 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристовПожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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