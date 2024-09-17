https://crimea.ria.ru/20240917/glavnoe-za-den-17-sentyabrya-1140421365.html
Главное за день: 17 сентября
Главное за день: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Главное за день: 17 сентября
Секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину увеличения численности армии России. Во Франции запущена процедура импичмента президента страны... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T23:02
2024-09-17T23:02
2024-09-17T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину увеличения численности армии России. Во Франции запущена процедура импичмента президента страны Эммануэля Макрона. С космодрома Плесецк осуществлен запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ. Компания Meta* заблокировала на своих платформах аккаунты "России сегодня" и RT. Ликвидирован агент разведки Минобороны Украины, готовивший взрыв машины руководителя предприятия ОПК.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Причина увеличения численности армии РоссииСекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что численность российской армии будет увеличена в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Он отметил враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных.Запуск процедуры импичмента МакронаНижняя палата парламента Франции (Бюро Национального собрания) одобрила проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Предложение об отстранении Макрона от власти выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция": президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.Запуск ракеты "Ангара-1.2"Успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России проведен боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк.В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.Ликвидация агента разведки Минобороны УкраиныСотрудниками ФСБ ликвидирован агент Главного управления разведки Минобороны Украины при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области.При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, средства связи с перепиской, подтверждающей подготовку теракта.Блокировка аккаунтов "России сегодня" и RT на платформах компании Meta*Компания Meta*, признанная в России экстремистской, заблокировала в своих приложениях аккаунты медиагруппы "Россия сегодня" и RT, а также относящиеся к ним структуры. Как объяснили в компании, "за действия по иностранному вмешательству".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://crimea.ria.ru/20240917/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-otrazheny-pyat-popytok-vsu-proryva-granitsy-rf-1140401750.html
https://crimea.ria.ru/20240917/pochemu-zelenskiy-boitsya-trampa-1140414132.html
https://crimea.ria.ru/20240917/8-chelovek-pogibli-i-bolee-28-tys-raneny-v-livane-pri-detonatsii-peydzherov-1140419494.html
https://crimea.ria.ru/20240917/rossiyskie-voyska-porazili-obekty-energetiki-predpriyatiy-vpk-ukrainy-1140398665.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину увеличения численности армии России. Во Франции запущена процедура импичмента президента страны Эммануэля Макрона. С космодрома Плесецк осуществлен запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ. Компания Meta* заблокировала на своих платформах аккаунты "России сегодня" и RT. Ликвидирован агент разведки Минобороны Украины, готовивший взрыв машины руководителя предприятия ОПК.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Причина увеличения численности армии России
Секретарь президента России Дмитрий Песков заявил
, что численность российской армии будет увеличена в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Он отметил враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных.
Запуск процедуры импичмента Макрона
Нижняя палата парламента Франции (Бюро Национального собрания) одобрила проект резолюции о запуске процедуры импичмента
президента страны Эммануэля Макрона. Предложение об отстранении Макрона от власти выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция": президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.
Запуск ракеты "Ангара-1.2"
Успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России проведен
боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк.
В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.
Ликвидация агента разведки Минобороны Украины
Сотрудниками ФСБ ликвидирован агент
Главного управления разведки Минобороны Украины при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области.
При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, средства связи с перепиской, подтверждающей подготовку теракта.
Блокировка аккаунтов "России сегодня" и RT на платформах компании Meta*
Компания Meta*, признанная в России экстремистской, заблокировала в своих приложениях аккаунты
медиагруппы "Россия сегодня" и RT, а также относящиеся к ним структуры. Как объяснили в компании, "за действия по иностранному вмешательству".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.