Рейтинг@Mail.ru
Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20241204/kogda-dostroyat-novyy-fizkulturnyy-kompleks-v-sudake-1142359455.html
Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке
Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке
Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла 99%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T11:16
2024-12-04T11:16
нацпроекты в крыму
спорт
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
судак
новости крыма
крым
строительство
реализация нацпроектов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142359120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19f7baa5df75484a4aa2afc0381a9b9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла 99%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма.Уточняется также, что новый комплекс оборудован, в том числе, для занятий спортом маломобильных групп населения.Объект площадью почти 3,4 тысячи "квадратов" возводят по улице Коммунальная в рамках нацпроекта "Демография", его стоимость составляет 337 млн рублей, а пропускная способность - 300 человек в смену.В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей, сообщала министр спорта республики Ольга Торубарова. По ее словам, комплексы откроются в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – ТорубароваАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142359120_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0f14ea365eb14716d34265340efa1ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), судак, новости крыма, крым, строительство, реализация нацпроектов в крыму
Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке

Новый физкультурный центр в Судаке откроют до конца года - минстрой

11:16 04.12.2024
 
© Минстрой КрымаСтроительство нового физкультурного центра в Судаке
Строительство нового физкультурного центра в Судаке
© Минстрой Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла 99%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма.
"Степень готовности строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке составляет 99%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года. Объект предусматривает универсальный зал, зал для борьбы, зал для занятий аэробикой, тренажерный зал и другие", - сказано в сообщении профильного министерства.
Уточняется также, что новый комплекс оборудован, в том числе, для занятий спортом маломобильных групп населения.
Объект площадью почти 3,4 тысячи "квадратов" возводят по улице Коммунальная в рамках нацпроекта "Демография", его стоимость составляет 337 млн рублей, а пропускная способность - 300 человек в смену.
© Минстрой КрымаСтроительство нового физкультурного центра в Судаке
Строительство нового физкультурного центра в Судаке
© Минстрой Крыма
Строительство нового физкультурного центра в Судаке
В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей, сообщала министр спорта республики Ольга Торубарова. По ее словам, комплексы откроются в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова
Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина
 
Нацпроекты в КрымуСпортМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)СудакНовости КрымаКрымСтроительствоРеализация Нацпроектов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Военный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастей
11:16Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке
11:07В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью
10:51Житель Керчи получил 15 лет колонии за госизмену
10:36Убрать оппозицию и создать новую партию: инструкции ЕС для Молдавии
10:32Весенняя высадка в декабре: сотни цветов украсят клумбы Симферополя
10:17Германия может ввести войска на Украину - МИД ФРГ
10:13СК проверит сообщения о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу
10:05Ялта вошла в пятерку главных направлений для отдыха с детьми в декабре
09:43В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сети
09:23Над регионами России сбиты 35 беспилотников ВСУ
09:11Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменит
08:56Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: стали известны подробности
08:32До конца года в Крыму откроют пять новых детских садов
08:13"Мусорная реформа" в Крыму и новый законопроект: как изменятся тарифы
07:56В Крыму создадут государственный академический оркестр
07:37К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страны
07:03ПВО отражает атаку на Ростовскую область
06:55Пентагон отложил учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР
06:31Москва и Минск изменили подходы к применению ядерного оружия
Лента новостейМолния