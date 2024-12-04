https://crimea.ria.ru/20241204/kogda-dostroyat-novyy-fizkulturnyy-kompleks-v-sudake-1142359455.html

Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке

Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Когда достроят новый физкультурный комплекс в Судаке

Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла 99%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T11:16

2024-12-04T11:16

2024-12-04T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке достигла 99%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма.Уточняется также, что новый комплекс оборудован, в том числе, для занятий спортом маломобильных групп населения.Объект площадью почти 3,4 тысячи "квадратов" возводят по улице Коммунальная в рамках нацпроекта "Демография", его стоимость составляет 337 млн рублей, а пропускная способность - 300 человек в смену.В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей, сообщала министр спорта республики Ольга Торубарова. По ее словам, комплексы откроются в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – ТорубароваАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина

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спорт, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), судак, новости крыма, крым, строительство, реализация нацпроектов в крыму