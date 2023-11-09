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Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова
Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова
В Крыму строятся новые спортивные объекты. Какие виды спорта в них будут развивать, на пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" рассказала министр... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T06:04
2023-11-09T06:04
2023-11-09T06:04
ольга торубарова
спорт
крым
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судак
керчь
раздольненский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму строятся новые спортивные объекты. Какие виды спорта в них будут развивать, на пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова.Один из ФОКов появится в Керчи. Это, по словам Ольги Торубаровой, целевой объект под художественную гимнастику. Устанавливается он по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также федеральной программы "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".Аналогичный быстровозводимый ФОК появится и в Раздольненском районе. Это будет многофункциональный зал для республиканской спортивной школы. Там будут развиваться разные виды спорта."На сегодня, к сожалению, в Раздольненском районе в структуре муниципального управления отсутствует спортивная школа. И строительство данного модульного спортивного объекта, наличие республиканской школы решит эту проблему", - заявила министр.Также Ольга Торубарова напомнила, что капитальное строительство спортивного объекта начато в Судаке. Завершить его планируют в следующем году. Кроме того, на территории города появится 8 новых спортивных площадок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появятся фиджитал-спортплощадкиФизкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центрДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году
крым
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керчь
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ольга торубарова, спорт, крым, строительство, судак, керчь, раздольненский район крыма
Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова
Новые физкультурно-оздоровительные комплексы строят в Керчи, Судаке и Раздольном
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым
. В Крыму строятся новые спортивные объекты. Какие виды спорта в них будут развивать, на пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым"
рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова.
"На сегодня мы ограничены несколько в бюджете. Но, несмотря на это, в этом году мы порадуем крымчан. Два новых быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплекса до конца декабря будут установлены", - сказала министр.
Один из ФОКов появится в Керчи. Это, по словам Ольги Торубаровой, целевой объект под художественную гимнастику. Устанавливается он по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также федеральной программы "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".
Аналогичный быстровозводимый ФОК появится и в Раздольненском районе. Это будет многофункциональный зал для республиканской спортивной школы. Там будут развиваться разные виды спорта.
"На сегодня, к сожалению, в Раздольненском районе в структуре муниципального управления отсутствует спортивная школа. И строительство данного модульного спортивного объекта, наличие республиканской школы решит эту проблему", - заявила министр.
Также Ольга Торубарова напомнила, что капитальное строительство спортивного объекта начато в Судаке. Завершить его планируют в следующем году. Кроме того, на территории города появится 8 новых спортивных площадок.
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