https://crimea.ria.ru/20231109/gde-v-krymu-poyavyatsya-novye-sportivnye-obekty--torubarova-1132669704.html

Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова

Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова

В Крыму строятся новые спортивные объекты. Какие виды спорта в них будут развивать, на пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" рассказала министр... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T06:04

2023-11-09T06:04

2023-11-09T06:04

ольга торубарова

спорт

крым

строительство

судак

керчь

раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму строятся новые спортивные объекты. Какие виды спорта в них будут развивать, на пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова.Один из ФОКов появится в Керчи. Это, по словам Ольги Торубаровой, целевой объект под художественную гимнастику. Устанавливается он по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также федеральной программы "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".Аналогичный быстровозводимый ФОК появится и в Раздольненском районе. Это будет многофункциональный зал для республиканской спортивной школы. Там будут развиваться разные виды спорта."На сегодня, к сожалению, в Раздольненском районе в структуре муниципального управления отсутствует спортивная школа. И строительство данного модульного спортивного объекта, наличие республиканской школы решит эту проблему", - заявила министр.Также Ольга Торубарова напомнила, что капитальное строительство спортивного объекта начато в Судаке. Завершить его планируют в следующем году. Кроме того, на территории города появится 8 новых спортивных площадок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появятся фиджитал-спортплощадкиФизкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центрДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году

крым

судак

керчь

раздольненский район крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга торубарова, спорт, крым, строительство, судак, керчь, раздольненский район крыма