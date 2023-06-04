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Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
В Севастополе появится уникальный для региона объект спортивной инфраструктуры – фиджитал-центр, включающий спортплощадки и киберспортивный клуб. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T08:33
2023-06-04T08:33
2023-06-04T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе появится уникальный для региона объект спортивной инфраструктуры – фиджитал-центр, включающий спортплощадки и киберспортивный клуб. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит пресс-служба правительства.В новом учреждении будут оборудована компьютерная зона и VR, а также "умная" спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол и воркаут.Помимо этого, в фиджитал-центре будет медкабинет, раздевалки и вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий.По словам Развожаева, возможность реализовать такой проект появилась у Севастополя благодаря субсидии Министерства спорта РФ.Новое учреждение планируют построить до конца текущего года по адресу ул. Колобова, 21.Концепция "фиджитал" (physical+digital) объединяет физкультуру и киберспорт (или VR-/AR-технологию). В РФ действует Всероссийская федерация фиджитал-спорта (ВФФС). Это общественная организация, отвечающая за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате РоссииДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем годуАкадемия творческих индустрий "Меганом" открыта. Что дальше?
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севастополь, спорт, михаил развожаев, общество, новости крыма, крым
Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
Развожаев: в Севастополе до конца года построят первый фиджитал-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе появится уникальный для региона объект спортивной инфраструктуры – фиджитал-центр, включающий спортплощадки и киберспортивный клуб. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит пресс-служба правительства.
"Ключевая идея фиджитал-спорта заключается в совмещении компьютерных видов спорта с привычными физическими нагрузками. Это выглядит примерно так: футбольная команда играет первый тайм в компьютерной игре, а второй — на поле. При этом все забитые мячи виртуального и классического матча в итоге суммируются", – поделился Развожаев.
В новом учреждении будут оборудована компьютерная зона и VR, а также "умная" спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол и воркаут.
Помимо этого, в фиджитал-центре будет медкабинет, раздевалки и вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий.
По словам Развожаева, возможность реализовать такой проект появилась у Севастополя благодаря субсидии Министерства спорта РФ.
Новое учреждение планируют построить до конца текущего года по адресу ул. Колобова, 21.
Концепция "фиджитал" (physical+digital) объединяет физкультуру и киберспорт (или VR-/AR-технологию). В РФ действует Всероссийская федерация фиджитал-спорта (ВФФС). Это общественная организация, отвечающая за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.
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