https://crimea.ria.ru/20230604/fizkultura-i-kibersport-v-sevastopole-poyavitsya-pervyy-fidzhital-tsentr-1129152778.html

Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр

Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр

В Севастополе появится уникальный для региона объект спортивной инфраструктуры – фиджитал-центр, включающий спортплощадки и киберспортивный клуб. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T08:33

2023-06-04T08:33

2023-06-04T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе появится уникальный для региона объект спортивной инфраструктуры – фиджитал-центр, включающий спортплощадки и киберспортивный клуб. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит пресс-служба правительства.В новом учреждении будут оборудована компьютерная зона и VR, а также "умная" спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол и воркаут.Помимо этого, в фиджитал-центре будет медкабинет, раздевалки и вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий.По словам Развожаева, возможность реализовать такой проект появилась у Севастополя благодаря субсидии Министерства спорта РФ.Новое учреждение планируют построить до конца текущего года по адресу ул. Колобова, 21.Концепция "фиджитал" (physical+digital) объединяет физкультуру и киберспорт (или VR-/AR-технологию). В РФ действует Всероссийская федерация фиджитал-спорта (ВФФС). Это общественная организация, отвечающая за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате РоссииДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем годуАкадемия творческих индустрий "Меганом" открыта. Что дальше?

https://crimea.ria.ru/20230531/investitsii-v-krym-vo-chto-biznes-gotov-vkladyvat-dengi-1129045654.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, спорт, михаил развожаев, общество, новости крыма, крым