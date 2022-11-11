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Дворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году
Дворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Дворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году
Дворец водных видов спорта, который с 2017 года строят в районе Объездной трассы около микрорайона Крымская роза в Симферополе, будет введен в эксплуатацию в... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T14:54
2022-11-11T14:54
2022-11-11T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Дворец водных видов спорта, который с 2017 года строят в районе Объездной трассы около микрорайона Крымская роза в Симферополе, будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Сдачу объекта планируют к 1 декабря этого года. Об этом журналистам рассказал заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов.На ЮБК построят современный велотрек >>По словам Османова, в двухэтажном здании дворца оборудованы три бассейна: спортивный с 10 дорожками длинной 50 метров, физкультурно-оздоровительный с дорожками длинной 25 метров и мелкий детский. Также построены душевые, гардеробные, сухой бассейн, тренажерный зал, предусмотрены места для заведений общепита. Комплекс будет оборудован для маломобильных граждан.Пользоваться чашами бассейна одномоментно смогут 204 человека, ежесуточно комплекс сможет принять более 3260 человек.По словам Османова, несмотря на то, что около дворца будет организована парковка на 93 автомобиля, остро стоит вопрос транспортной доступности к зданию, так как в настоящий момент маршруты городского транспорта в этом районе города не проложены.Строительство Дворца водных видов спорта началось в Крыму в 2017 году за счет средств республиканского бюджета – 1,5 млрд рублей. В июне 2019 года его обещали построить к декабрю 2020 года, тогда министр спорта РК Ольга Торубарова заявляла, что отставаний по строительству нет. В январе 2021 года был назван новый срок старта работы спорткомплекса – 1 сентября 2021 года. Отставание аргументировалось задержками строительства из-за пандемии коронавируса.
https://crimea.ria.ru/20210504/Sportivnyy-kompleks-v-Sakakh-postroit-firma-iz-Kalugi-1119545127.html
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спорт, крым, симферополь
Дворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году
Минспорта Крыма: Дворец водных видов спорта введут в эксплуатацию в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Дворец водных видов спорта, который с 2017 года строят в районе Объездной трассы около микрорайона Крымская роза в Симферополе, будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Сдачу объекта планируют к 1 декабря этого года. Об этом журналистам рассказал заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов.
"Планируем завершение работ до 1 декабря, параллельно начаты процедуры по вводу дворца в эксплуатацию, то есть спортсмены и жители смогут пользоваться им со следующего года. Сейчас идут пусконаладочные работы, завозим мебель", - сказал он.
По словам Османова, в двухэтажном здании дворца оборудованы три бассейна: спортивный с 10 дорожками длинной 50 метров, физкультурно-оздоровительный с дорожками длинной 25 метров и мелкий детский. Также построены душевые, гардеробные, сухой бассейн, тренажерный зал, предусмотрены места для заведений общепита. Комплекс будет оборудован для маломобильных граждан.
"Здесь можно будет заниматься классическим плаванием, синхронным плаванием и водным поло. Министерство спорта считает, что плавание - один из приоритетных видов спорта в Крыму. Безусловно, приоритет в пользовании бассейнами будет отдан спортсменам, остальное расписание рассчитано, чтоб жители также могли пользоваться", - рассказал Османов журналистам.
Пользоваться чашами бассейна одномоментно смогут 204 человека, ежесуточно комплекс сможет принять более 3260 человек.
По словам Османова, несмотря на то, что около дворца будет организована парковка на 93 автомобиля, остро стоит вопрос транспортной доступности к зданию, так как в настоящий момент маршруты городского транспорта в этом районе города не проложены.
Строительство Дворца водных видов спорта началось в Крыму в 2017 году за счет средств республиканского бюджета – 1,5 млрд рублей. В июне 2019 года его обещали построить к декабрю 2020 года, тогда министр спорта РК Ольга Торубарова заявляла, что отставаний по строительству нет.
В январе 2021 года был назван новый срок старта работы спорткомплекса
– 1 сентября 2021 года. Отставание аргументировалось задержками строительства из-за пандемии коронавируса.