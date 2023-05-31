https://crimea.ria.ru/20230531/akademiya-tvorcheskikh-industriy-meganom-otkryta-chto-dalshe-1129113670.html

Академия творческих индустрий "Меганом" открыта. Что дальше?

Академия творческих индустрий "Меганом" открыта. Что дальше? - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Академия творческих индустрий "Меганом" открыта. Что дальше?

В бухте Капсель открылась Академия творческих индустрий "Меганом" - масштабный образовательный проект, открывшийся на площадке молодежно-просветительского... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T17:49

2023-05-31T17:49

2023-05-31T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В бухте Капсель открылась Академия творческих индустрий "Меганом" - масштабный образовательный проект, открывшийся на площадке молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ". Это уже третий подобный молодежный центр в России, после Центра знаний "Машук" в Пятигорске и Мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье.Вся территория Академии составляет 27 гектаров, рассказал журналистам генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив", руководитель проекта "Таврида.АРТ" Сергей Першин.Масштабное строительство в бухте Капсель началось два года назад и сразу же вызвало много вопросов: а сохранится ли для судакчан доступ к пляжам? А не пострадает ли природа? А нужен ли вообще такой проект рядом с охранной зоной Меганома? И вот теперь каждый крымчанин может своими глазами увидеть, ради чего все затевалось.Чем удивляли в день открытияУдивительное начинается прямо на парковке. Только выходишь из машины– и сразу встречаешь прямой и честный взгляд Высоцкого, вдохновленный – Циолковского, мудрый – Толстого, печальный – Достоевского. Огромная прогулочная зона, вдоль которой портреты классиков сменяются современными деятелями культуры, и наоборот. Чичерина и Рахманинов, Расул Гамзатов и Леонид Гайдай, Дмитрий Менделеев и Николай Рерих – они такие разные, но все они стали частью великой русской культуры.Слушателям и гостям Академии представили искусство будущего - выставку "День первый", главным событием которой стала мультимедийная инсталляция "Солнечный цветок". Она создана на основе тяжелого промышленного робота-манипулятора, на котором закреплен конструктив из LED-экранов в форме бутона. Цветок дополнен датчиками освещения с компьютерным зрением, благодаря чему он поворачивается в сторону солнца.В день открытия на территории выступили группы "Фабрика" и "Корни", а также джазмен Игорь Бутман со своим квартетом. Вечером молодые артисты и звезды российской эстрады представили трибьют "Иванушки International" с участием Александра Иванова и группы "Рондо". Необычный перфоманс "Ловцы снов" показал уличный театр из Самары "Пластилиновый дождь".Мы строили-строили и наконец построилиВ большом гостевом центре мы встречаемся с руководителем PR-службы кластера "Таврида.АРТ" Анастасией Разумной и вместе выходим на променад. Так называется надземная прогулочная дорожка, по которой можно обойти почти всю территорию.Снизу под "променадом" располагаются зоны отдыха и спортивные площадки, показывает наш гид. Такое решение позволяет создать тень и прохладу в местности, где почти не растут деревья. "И сохраняет от вытаптывания растительность", мысленно отмечаю я. Никто в здравом уме не пойдет в обуви по песку, когда есть хорошая дорожка сверху, с которой открываются прекрасные виды."Променад спускается к пляжу, здесь есть большая зона захода. Пляж этот не наш, он муниципальный и будет доступен для всех жителей, он свободен", - подчеркивает Анастасия.Дальше мы подходим к корпусам: некоторые из них стеклянные, остальные выглядят, как большие деревянные корабли. Стекло и дерево в сочетании с изящными выгнутыми линиями фасадов органично вписываются в пейзаж Меганома. Напротив прямо на дорожке расположились юные художники – приглашенные на пленэр ученики художественных школ Алушты и Феодосии."Мы здесь первый раз, здесь очень атмосферно, потрясающе. Нам понравился масштаб организации и люди, которые здесь работают. Творчество под музыку группы "Корни" - вдохновляет, - слегка иронизирует директор Алуштинской художественной школы Зоя Антоненко. На главной сцене Академии как раз проходит саундчек."Это такой регион, здесь такие волошинские места, пастельные краски, очень холодные тени, всегда много солнца. И архитектура тоже создана в этих же цветовых оттенках. Приятно, что авторы проекта так прочувствовали эту территорию", - продолжает художница.Дома с остекленным фасадом - это учебные корпуса, или творческие мастерские, как их тут называют, объясняет наш экскурсовод. Пока что их построено три."Каждый корпус оснащен в зависимости от запросов. Например, вот здесь, в третьей творческой мастерской, есть зал для хореографии, со станками и зеркалами. В творческой мастерской номер два есть зал для геймдизайна, для разных компьютерных разработок, есть уютные коворкинги".В жилых корпусах на первом этаже номера для маломобильных граждан, со специальным оборудованием. В каждом корпусе есть своя кухня, где можно вскипятить чай или сделать бутерброды. Для питания есть отдельная столовая и несколько кофеен на территории.Какие образовательные программы уже запланированыКак сообщается на официальном сайте, сейчас в Академии уже стартовал отбор слушателей по трем образовательным направлениям: новые медиа, музыка и театр.Первая программа рассчитана на молодых специалистов издательского дела – редакторов, дизайнеров, издателей и менеджеров. В результате обучения ребята должны создать редакцию, сдружиться и выпустить собственный журнал кластера "Таврида.АРТ".С музыкантами по своей авторской методике будет заниматься Юрий Башмет – это курс для молодых дирижеров, оркестрантов и композиторов. Главным событием этой программы станет Первый фестиваль классической музыки "Звезды Меганома".Программу Академии по направлению "Театр" будет вести директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Она называется "Директора театров будущего" и предназначена для перспективных театральных менеджеров и продюсеров.Что эта стройка даст Судаку?Для осуществления задач, связанных с водоснабжением, была создана новая ветка водовода, протяженностью 19,5 км. Реализация проекта была осуществлена в рамках государственной программыВо-первых, чисто практические результаты. Именно с целью развития курортной инфраструктуры в бухте Капсель был построен водовод, снабжающий все окрестные поселки. Новую ветку протяженностью 19,5 км построили в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Мощность водовода - 2 719 м3/сутки.Приведена в порядок канализация: построен напорный коллектор и канализационно-насосная станция, которые также будут обслуживать расположенные в бухте населенные пункты. Благодаря этому появилась надежда, что неконтролируемые сбросы в море неочищенных канализационных стоков наконец будут прекращены.В рамках той же государственной программы была реконструирована подстанция "Капсель", питающая электричеством весь Судак, и построена подстанция в поселке "Миндальное". Она в полной мере обеспечивает электроэнергией Академию творческих индустрий и близлежащие населенные пункты. Завершается ремонт подъездных путей.Молодежный курорт и один из крупнейших в стране образовательных центров даст крымчанам около пятисот рабочих мест. А за соблюдением экологических норм очень строго следят компетентные органы, уверяют в пресс-службе.При этом комплекс включает 49 специализированных высокотехнологичных мастерских и лабораторий, концертные залы и театральные площадки, комфортабельные корпуса для проживания учащихся и экспертов, разнообразную инфраструктуру для спорта, досуга и развлечений. В пространствах Академии будут творить архитекторы, музыканты, художники и дизайнеры, режиссеры, литераторы и представители других творческихпрофессий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали строить студию кинопроизводстваКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ""Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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