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Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму
Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму
В день открытия Академии творческих индустрий "Меганом" оригинальный перфоманс в воздухе представил уличный театр "Пластилиновый дождь". Постановка под... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T16:03
2023-05-28T16:03
таврида.арт
арт-кластер "таврида"
академия творческих индустрий "меганом"
общество
культура
крым
судак
новости крыма
пластилиновый дождь
анастасия захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В день открытия Академии творческих индустрий "Меганом" оригинальный перфоманс в воздухе представил уличный театр "Пластилиновый дождь". Постановка под названием "Ловцы снов" объединила в одно целое музыку, танец, акробатику и… строительный кран.Артисты театра выступили на высоте в самом буквальном смысле этого слова. По словам концертного директора театра Анастасии Захаровой, это единственное в России представление такого формата.Артисты театра языком пластики рассказывают историю о вечной борьбе добра и зла. Всем известный "ловец снов" - амулет древних индейцев, верящих, что он защищает человека от злых духов. Согласно их верованиям, все плохое должно запутаться в паутине "ловца", а хорошее – проскользнуть сквозь нее. Акробаты в этой постановке переносят зрителей в мир сновидений, и кто-то из них при этом дарит добрые сны, а кто-то нет."В уличном театре, в отличие от обычного, отсутствует четвертая стена — граница между зрителями и артистами, которая позволяет больше погрузиться в происходящее" - утверждает концертный директор.По ее словам, "Пластилиновый дождь" из Самары – лучший уличный театр России. Он участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи и прошел в полуфинал телевизионного проекта "Минута славы" на Первом канале. Театр известен своими уличными спектаклями и перфомансами, которые всегда проходят без слов. Артисты часто выступают не только в воздухе, но и на ходулях, исполняя головокружительные трюки.Академия творческих индустрий – ключевой проект кластера "Таврида. АРТ". Это круглогодичный образовательный центр, где творческая молодежь сможет развиваться под руководством лучших представителей науки, искусства, бизнеса и других сфер деятельности. С открытием слушателей и гостей Академии поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последние пять лет благодаря форуму "Таврида" под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Президент считает символичным, что такой проект обрел дом именно в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьВ Крыму начали строить студию кинопроизводстваКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"
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таврида.арт, арт-кластер "таврида", академия творческих индустрий "меганом", общество, культура, крым, судак, новости крыма, пластилиновый дождь, анастасия захарова
Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму

В Академии творческих индустрий "Меганом" представили акробатический перфоманс в воздухе

16:03 28.05.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В день открытия Академии творческих индустрий "Меганом" оригинальный перфоманс в воздухе представил уличный театр "Пластилиновый дождь". Постановка под названием "Ловцы снов" объединила в одно целое музыку, танец, акробатику и… строительный кран.
Артисты театра выступили на высоте в самом буквальном смысле этого слова. По словам концертного директора театра Анастасии Захаровой, это единственное в России представление такого формата.
"В нашем шоу задействован строительный кран, который помогает актерам взмыть в небо. Конечно, сначала было страшно и постановщикам, и акробатам, но сейчас благодаря такому "реквизиту" мы достигаем эффекта неожиданности. Никто до последнего не верит, что артисты могут оказаться на строительном кране", - говорит Захарова.
Артисты театра языком пластики рассказывают историю о вечной борьбе добра и зла. Всем известный "ловец снов" - амулет древних индейцев, верящих, что он защищает человека от злых духов. Согласно их верованиям, все плохое должно запутаться в паутине "ловца", а хорошее – проскользнуть сквозь нее. Акробаты в этой постановке переносят зрителей в мир сновидений, и кто-то из них при этом дарит добрые сны, а кто-то нет.
"В уличном театре, в отличие от обычного, отсутствует четвертая стена — граница между зрителями и артистами, которая позволяет больше погрузиться в происходящее" - утверждает концертный директор.
По ее словам, "Пластилиновый дождь" из Самары – лучший уличный театр России. Он участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи и прошел в полуфинал телевизионного проекта "Минута славы" на Первом канале. Театр известен своими уличными спектаклями и перфомансами, которые всегда проходят без слов. Артисты часто выступают не только в воздухе, но и на ходулях, исполняя головокружительные трюки.
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Академия творческих индустрий – ключевой проект кластера "Таврида. АРТ". Это круглогодичный образовательный центр, где творческая молодежь сможет развиваться под руководством лучших представителей науки, искусства, бизнеса и других сфер деятельности. С открытием слушателей и гостей Академии поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последние пять лет благодаря форуму "Таврида" под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Президент считает символичным, что такой проект обрел дом именно в Крыму.
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Таврида.АРТАрт-кластер "Таврида"Академия творческих индустрий "Меганом"ОбществоКультураКрымСудакНовости КрымаПластилиновый дождьАнастасия Захарова
 
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