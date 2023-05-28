https://crimea.ria.ru/20230528/nebesnaya-akrobatika-luchshiy-ulichnyy-teatr-rossii-vystupil-v-krymu-1129028909.html
Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму
Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму
В день открытия Академии творческих индустрий "Меганом" оригинальный перфоманс в воздухе представил уличный театр "Пластилиновый дождь". Постановка под... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T16:03
2023-05-28T16:03
2023-05-28T16:03
таврида.арт
арт-кластер "таврида"
академия творческих индустрий "меганом"
общество
культура
крым
судак
новости крыма
пластилиновый дождь
анастасия захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129028788_0:29:3077:1759_1920x0_80_0_0_49208a0ddc258ea800b1abb585c5192d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В день открытия Академии творческих индустрий "Меганом" оригинальный перфоманс в воздухе представил уличный театр "Пластилиновый дождь". Постановка под названием "Ловцы снов" объединила в одно целое музыку, танец, акробатику и… строительный кран.Артисты театра выступили на высоте в самом буквальном смысле этого слова. По словам концертного директора театра Анастасии Захаровой, это единственное в России представление такого формата.Артисты театра языком пластики рассказывают историю о вечной борьбе добра и зла. Всем известный "ловец снов" - амулет древних индейцев, верящих, что он защищает человека от злых духов. Согласно их верованиям, все плохое должно запутаться в паутине "ловца", а хорошее – проскользнуть сквозь нее. Акробаты в этой постановке переносят зрителей в мир сновидений, и кто-то из них при этом дарит добрые сны, а кто-то нет."В уличном театре, в отличие от обычного, отсутствует четвертая стена — граница между зрителями и артистами, которая позволяет больше погрузиться в происходящее" - утверждает концертный директор.По ее словам, "Пластилиновый дождь" из Самары – лучший уличный театр России. Он участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи и прошел в полуфинал телевизионного проекта "Минута славы" на Первом канале. Театр известен своими уличными спектаклями и перфомансами, которые всегда проходят без слов. Артисты часто выступают не только в воздухе, но и на ходулях, исполняя головокружительные трюки.Академия творческих индустрий – ключевой проект кластера "Таврида. АРТ". Это круглогодичный образовательный центр, где творческая молодежь сможет развиваться под руководством лучших представителей науки, искусства, бизнеса и других сфер деятельности. С открытием слушателей и гостей Академии поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последние пять лет благодаря форуму "Таврида" под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Президент считает символичным, что такой проект обрел дом именно в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьВ Крыму начали строить студию кинопроизводстваКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"
https://crimea.ria.ru/20230424/v-krymu-sozdayut-podvodnyy-art-park-chto-i-gde-ustanovyat-na-dne-morya-1128329477.html
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129028788_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_be83c4865f9eb0b8a1075599beba531b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таврида.арт, арт-кластер "таврида", академия творческих индустрий "меганом", общество, культура, крым, судак, новости крыма, пластилиновый дождь, анастасия захарова
Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму
В Академии творческих индустрий "Меганом" представили акробатический перфоманс в воздухе
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым.
В день открытия Академии творческих индустрий "Меганом"
оригинальный перфоманс в воздухе представил уличный театр "Пластилиновый дождь". Постановка под названием "Ловцы снов" объединила в одно целое музыку, танец, акробатику и… строительный кран.
Артисты театра выступили на высоте в самом буквальном смысле этого слова. По словам концертного директора театра Анастасии Захаровой, это единственное в России представление такого формата.
"В нашем шоу задействован строительный кран, который помогает актерам взмыть в небо. Конечно, сначала было страшно и постановщикам, и акробатам, но сейчас благодаря такому "реквизиту" мы достигаем эффекта неожиданности. Никто до последнего не верит, что артисты могут оказаться на строительном кране", - говорит Захарова.
Артисты театра языком пластики рассказывают историю о вечной борьбе добра и зла. Всем известный "ловец снов" - амулет древних индейцев, верящих, что он защищает человека от злых духов. Согласно их верованиям, все плохое должно запутаться в паутине "ловца", а хорошее – проскользнуть сквозь нее. Акробаты в этой постановке переносят зрителей в мир сновидений, и кто-то из них при этом дарит добрые сны, а кто-то нет.
"В уличном театре, в отличие от обычного, отсутствует четвертая стена — граница между зрителями и артистами, которая позволяет больше погрузиться в происходящее" - утверждает концертный директор.
По ее словам, "Пластилиновый дождь" из Самары – лучший уличный театр России. Он участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи и прошел в полуфинал телевизионного проекта "Минута славы" на Первом канале. Театр известен своими уличными спектаклями и перфомансами, которые всегда проходят без слов. Артисты часто выступают не только в воздухе, но и на ходулях, исполняя головокружительные трюки.
Академия творческих индустрий
– ключевой проект кластера "Таврида. АРТ". Это круглогодичный образовательный центр, где творческая молодежь сможет развиваться под руководством лучших представителей науки, искусства, бизнеса и других сфер деятельности. С открытием слушателей и гостей Академии поздравил
президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последние пять лет благодаря форуму "Таврида" под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Президент считает символичным, что такой проект обрел дом именно в Крыму.
Читайте также на РИА Новости Крым: