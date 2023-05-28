https://crimea.ria.ru/20230528/nebesnaya-akrobatika-luchshiy-ulichnyy-teatr-rossii-vystupil-v-krymu-1129028909.html

Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму

Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Небесная акробатика: лучший уличный театр России выступил в Крыму

В день открытия Академии творческих индустрий "Меганом" оригинальный перфоманс в воздухе представил уличный театр "Пластилиновый дождь". Постановка под... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T16:03

2023-05-28T16:03

2023-05-28T16:03

таврида.арт

арт-кластер "таврида"

академия творческих индустрий "меганом"

общество

культура

крым

судак

новости крыма

пластилиновый дождь

анастасия захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В день открытия Академии творческих индустрий "Меганом" оригинальный перфоманс в воздухе представил уличный театр "Пластилиновый дождь". Постановка под названием "Ловцы снов" объединила в одно целое музыку, танец, акробатику и… строительный кран.Артисты театра выступили на высоте в самом буквальном смысле этого слова. По словам концертного директора театра Анастасии Захаровой, это единственное в России представление такого формата.Артисты театра языком пластики рассказывают историю о вечной борьбе добра и зла. Всем известный "ловец снов" - амулет древних индейцев, верящих, что он защищает человека от злых духов. Согласно их верованиям, все плохое должно запутаться в паутине "ловца", а хорошее – проскользнуть сквозь нее. Акробаты в этой постановке переносят зрителей в мир сновидений, и кто-то из них при этом дарит добрые сны, а кто-то нет."В уличном театре, в отличие от обычного, отсутствует четвертая стена — граница между зрителями и артистами, которая позволяет больше погрузиться в происходящее" - утверждает концертный директор.По ее словам, "Пластилиновый дождь" из Самары – лучший уличный театр России. Он участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи и прошел в полуфинал телевизионного проекта "Минута славы" на Первом канале. Театр известен своими уличными спектаклями и перфомансами, которые всегда проходят без слов. Артисты часто выступают не только в воздухе, но и на ходулях, исполняя головокружительные трюки.Академия творческих индустрий – ключевой проект кластера "Таврида. АРТ". Это круглогодичный образовательный центр, где творческая молодежь сможет развиваться под руководством лучших представителей науки, искусства, бизнеса и других сфер деятельности. С открытием слушателей и гостей Академии поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последние пять лет благодаря форуму "Таврида" под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Президент считает символичным, что такой проект обрел дом именно в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьВ Крыму начали строить студию кинопроизводстваКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"

https://crimea.ria.ru/20230424/v-krymu-sozdayut-podvodnyy-art-park-chto-i-gde-ustanovyat-na-dne-morya-1128329477.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида.арт, арт-кластер "таврида", академия творческих индустрий "меганом", общество, культура, крым, судак, новости крыма, пластилиновый дождь, анастасия захарова