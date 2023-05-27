https://crimea.ria.ru/20230527/pod-sudakom-otkrylas-akademiya-tvorcheskikh-industriy-meganom-1129014962.html

Под Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом"

Под Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом" - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Под Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом"

В Судаке на площадке молодежно-просветительского курорта "Таврида-АРТ" открылась Академия творческих индустрий "Меганом". С территорией нового образовательного... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T19:39

2023-05-27T19:39

2023-05-27T21:29

таврида.арт

крым

новости

новости крыма

сергей кириенко

академия творческих индустрий "меганом"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129014849_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8e5a261c09f1124956588734080cd977.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Судаке на площадке молодежно-просветительского курорта "Таврида-АРТ" открылась Академия творческих индустрий "Меганом". С территорией нового образовательного центра ознакомился первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.Гостей Академии прямо у входа встречает искусство будущего: в прогулочной зоне на зрителей смотрят Высоцкий и Ахматова, Циолковский и Рахманинов, Толстой и Айвазовский, Пушкин и Эйзенштейн. Портреты знаменитых деятелей из разных сфер культуры, разных времен и стран, по версии создателей, символизируют "слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека". Ядром каждой экспозиции станут технологии искусственного интеллекта.Идею молодых творцов по созданию круглогодичного центра в Крыму поддержал президент России Владимир Путин. Так, в рекордные сроки у берегов мыса Меганом был создан уникальный образовательный центр, аналога которому нет нигде в России.По словам организаторов, Академия творческих индустрий "Меганом" — это круглогодичный образовательный центр, который станет ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ". Здесь творческая молодежь будет развивать профессиональные навыки под кураторством признанных лидеров направлений.На территории площадью 27 Га уже возведено 5 жилых и 3 учебных корпуса, в которых находятся творческие мастерские, современный пресс-центр и коворкинги. Кроме того, построен пищеблок, центр гостеприимства, выставочный зал и другие объекты. Доступ на муниципальные пляжи бухты Капсель для жителей Судакского региона остался открытым, заверили организаторы.На шоу-открытии для зрителей выступили звезды российской эстрады: Александр Иванов и группа "Рондо", группы "Корни" и "Фабрика", Александр Иванов и группа "Рондо". Зрители также могли оценить "Трибьют группы "Иванушки International" - сборник кавер-версий знаменитой группы 90-х годов, исполненных резидентами арт-кластера "Таврида" вместе с популярными артистами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьВ Крыму начали строить студию кинопроизводства

https://crimea.ria.ru/20230218/kak-molodezh-sozdaet-novye-smysly-dlya-rossii-i-kryma-na-tavridaart-1127069453.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида.арт, крым, новости, новости крыма, сергей кириенко, академия творческих индустрий "меганом", общество