https://crimea.ria.ru/20230527/pod-sudakom-otkrylas-akademiya-tvorcheskikh-industriy-meganom-1129014962.html
Под Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом"
Под Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом" - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Под Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом"
В Судаке на площадке молодежно-просветительского курорта "Таврида-АРТ" открылась Академия творческих индустрий "Меганом". С территорией нового образовательного... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T19:39
2023-05-27T19:39
2023-05-27T21:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Судаке на площадке молодежно-просветительского курорта "Таврида-АРТ" открылась Академия творческих индустрий "Меганом". С территорией нового образовательного центра ознакомился первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.Гостей Академии прямо у входа встречает искусство будущего: в прогулочной зоне на зрителей смотрят Высоцкий и Ахматова, Циолковский и Рахманинов, Толстой и Айвазовский, Пушкин и Эйзенштейн. Портреты знаменитых деятелей из разных сфер культуры, разных времен и стран, по версии создателей, символизируют "слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека". Ядром каждой экспозиции станут технологии искусственного интеллекта.Идею молодых творцов по созданию круглогодичного центра в Крыму поддержал президент России Владимир Путин. Так, в рекордные сроки у берегов мыса Меганом был создан уникальный образовательный центр, аналога которому нет нигде в России.По словам организаторов, Академия творческих индустрий "Меганом" — это круглогодичный образовательный центр, который станет ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ". Здесь творческая молодежь будет развивать профессиональные навыки под кураторством признанных лидеров направлений.На территории площадью 27 Га уже возведено 5 жилых и 3 учебных корпуса, в которых находятся творческие мастерские, современный пресс-центр и коворкинги. Кроме того, построен пищеблок, центр гостеприимства, выставочный зал и другие объекты. Доступ на муниципальные пляжи бухты Капсель для жителей Судакского региона остался открытым, заверили организаторы.На шоу-открытии для зрителей выступили звезды российской эстрады: Александр Иванов и группа "Рондо", группы "Корни" и "Фабрика", Александр Иванов и группа "Рондо". Зрители также могли оценить "Трибьют группы "Иванушки International" - сборник кавер-версий знаменитой группы 90-х годов, исполненных резидентами арт-кластера "Таврида" вместе с популярными артистами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьВ Крыму начали строить студию кинопроизводства
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Под Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом"
Академия "Меганом" станет ядром молодёжно-просветительского курорта "Таврида.АРТ"
19:39 27.05.2023 (обновлено: 21:29 27.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Судаке на площадке молодежно-просветительского курорта "Таврида-АРТ" открылась Академия творческих индустрий "Меганом". С территорией нового образовательного центра ознакомился первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Академия творческих индустрий "Меганом" — это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера "Таврида", - сказал он. Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы".
Гостей Академии прямо у входа встречает искусство будущего: в прогулочной зоне на зрителей смотрят Высоцкий и Ахматова, Циолковский и Рахманинов, Толстой и Айвазовский, Пушкин и Эйзенштейн. Портреты знаменитых деятелей из разных сфер культуры, разных времен и стран, по версии создателей, символизируют "слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека". Ядром каждой экспозиции станут технологии искусственного интеллекта.
Идею молодых творцов по созданию круглогодичного центра в Крыму поддержал президент России Владимир Путин. Так, в рекордные сроки у берегов мыса Меганом был создан уникальный образовательный центр, аналога которому нет нигде в России.
"Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия "Меганом" — это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей", - продолжил Сергей Кириенко.
По словам организаторов, Академия творческих индустрий "Меганом" — это круглогодичный образовательный центр, который станет ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ". Здесь творческая молодежь будет развивать профессиональные навыки под кураторством признанных лидеров направлений.
"Образовательный процесс будет проходить в форматах очных интенсивов, проектных школ, профессиональной переподготовки, а также дистанционных культурно-просветительских программ. Также студенты будут вовлечены в работу над реальными проектами, подготовленными в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами", - рассказали в Академии.
На территории площадью 27 Га уже возведено 5 жилых и 3 учебных корпуса, в которых находятся творческие мастерские, современный пресс-центр и коворкинги. Кроме того, построен пищеблок, центр гостеприимства, выставочный зал и другие объекты. Доступ на муниципальные пляжи бухты Капсель для жителей Судакского региона остался открытым, заверили организаторы.
"В дальнейшем территория Академии будет расширяться: появятся мультимедийные и звукозаписывающие студии, типография, концертный и выставочный залы, центр кинопроизводства. Также планируется и развитие рекреационной инфраструктуры: пляжей, набережных, зон активного отдыха и мест общественного питания", - уверены организаторы.
На шоу-открытии для зрителей выступили звезды российской эстрады: Александр Иванов и группа "Рондо", группы "Корни" и "Фабрика", Александр Иванов и группа "Рондо". Зрители также могли оценить "Трибьют группы "Иванушки International" - сборник кавер-версий знаменитой группы 90-х годов, исполненных резидентами арт-кластера "Таврида" вместе с популярными артистами.
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