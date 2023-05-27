https://crimea.ria.ru/20230527/putin-pozdravil-molodezh-s-otkrytiem-akademii-meganom-v-krymu-1129015904.html

Путин поздравил молодежь с открытием Академии "Меганом" в Крыму

Путин поздравил молодежь с открытием Академии "Меганом" в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Путин поздравил молодежь с открытием Академии "Меганом" в Крыму

Создание круглогодичного образовательного центра именно в Крыму символично. Об этом президент России заявил в видеообращении по случаю открытия Академии... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T22:05

2023-05-27T22:05

2023-05-27T22:05

академия творческих индустрий "меганом"

владимир путин (политик)

крым

образование в россии

культура

россия

новости

арт-кластер "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Создание круглогодичного образовательного центра именно в Крыму символично. Об этом президент России заявил в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере "Таврида"."На карте Крыма, на карте нашей страны появляется новая точка притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России. Под руководством лучших профессионалов вы сделаете еще один шаг, чтобы осуществить свои идеи и мечты. За последние пять лет благодаря форуму "Таврида" под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи, - заявил Путин. - Создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень. Символично, что такой проект – а он, уверен, многое даст для развития творческих индустрий – обрел дом именно в Крыму".Он отметил, что культура и искусство – те сферы, которые призваны объединять людей – сегодня оказались" в эпицентре геополитического противостояния".Он отметил, что российская культура имеет "особый ценностный посыл, говорящий о силе милосердия, взаимоуважения, о важнейших духовных, нравственных основах", который необходимо сохранить."Уверен, у вас – у молодых, по-хорошему дерзких, смелых творческих людей – получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние нашей культуры", - добавил Путин.Академия творческих индустрий "Меганом" — это круглогодичный образовательный центр, который станет ядром молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ". Здесь творческая молодежь будет развивать профессиональные навыки под кураторством признанных лидеров направлений.На территории площадью 27 Га уже возведено 5 жилых и 3 учебных корпуса, в которых находятся творческие мастерские, современный пресс-центр и коворкинги. Кроме того, построен пищеблок, центр гостеприимства, выставочный зал и другие объекты.

https://crimea.ria.ru/20230527/pod-sudakom-otkrylas-akademiya-tvorcheskikh-industriy-meganom-1129014962.html

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академия творческих индустрий "меганом", владимир путин (политик), крым, образование в россии, культура, россия, новости, арт-кластер "таврида"