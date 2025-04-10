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Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков
Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков
Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще 420 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 73 тысячи солдат. Об этом сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T13:27
2025-04-10T13:48
курская область
министерство обороны рф
новости
ситуация в курской области после нападения всу
сумская область
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще 420 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 73 тысячи солдат. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника врага в Сумской области.Подразделения группы "Север" продолжили наступление, поражение формирования противника в районах Горнали и Олешни, и, как сообщалось ранее, освободили населенный пункт Журавка Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2 262 боевые бронированные машины, 2 664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, министерство обороны рф, новости, ситуация в курской области после нападения всу, сумская область, вооруженные силы россии, потери всу
Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков

73 тысячи боевиков потеряли ВСУ в Курской области за время боевых действий

13:27 10.04.2025 (обновлено: 13:48 10.04.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще 420 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 73 тысячи солдат. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БпЛА. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 73 410 военнослужащих", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника врага в Сумской области.
Подразделения группы "Север" продолжили наступление, поражение формирования противника в районах Горнали и Олешни, и, как сообщалось ранее, освободили населенный пункт Журавка Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2 262 боевые бронированные машины, 2 664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS и другую технику и вооружения.
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Курская областьМинистерство обороны РФНовостиСитуация в Курской области после нападения ВСУСумская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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