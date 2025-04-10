Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков
73 тысячи боевиков потеряли ВСУ в Курской области за время боевых действий
13:27 10.04.2025 (обновлено: 13:48 10.04.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще 420 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 73 тысячи солдат. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БпЛА. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 73 410 военнослужащих", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника врага в Сумской области.
Подразделения группы "Север" продолжили наступление, поражение формирования противника в районах Горнали и Олешни, и, как сообщалось ранее, освободили населенный пункт Журавка Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2 262 боевые бронированные машины, 2 664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS и другую технику и вооружения.
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