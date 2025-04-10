https://crimea.ria.ru/20250410/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-prevysili-73-tysyachi-boevikov-1145571719.html

Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков

Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков

Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще 420 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 73 тысячи солдат. Об этом сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T13:27

2025-04-10T13:27

2025-04-10T13:48

курская область

министерство обороны рф

новости

ситуация в курской области после нападения всу

сумская область

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132863311_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_8f1fda8e64d12a5921a4db0a4d6eaac4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки в Курской области потерял еще 420 боевиков, всего за время боев потери врага превысили 73 тысячи солдат. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника врага в Сумской области.Подразделения группы "Север" продолжили наступление, поражение формирования противника в районах Горнали и Олешни, и, как сообщалось ранее, освободили населенный пункт Журавка Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2 262 боевые бронированные машины, 2 664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

сумская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, министерство обороны рф, новости, ситуация в курской области после нападения всу, сумская область, вооруженные силы россии, потери всу