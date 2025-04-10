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Россия и США провели обмен заключенными

Россия и США провели обмен заключенными - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Россия и США провели обмен заключенными

Россия и США обменялись заключенными сегодня в аэропорту Абу-Даби. Об этом со ссылкой на WSJ сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T11:43

2025-04-10T11:43

2025-04-10T12:32

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обмен заключенными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Россия и США обменялись заключенными сегодня в аэропорту Абу-Даби. Об этом со ссылкой на WSJ сообщает РИА Новости.Помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что в США возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, которую приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии. Что касается того, кого отпустили США, то официального сообщения нет, однако источники заявляют о возвращении в Россию Артура Петрова, арестованного по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что тема обмена заключенными между РФ и США остается на повестке дня, стороны продолжают ее отрабатывать по профильным каналам. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, внешняя политика, сша, обмен заключенными