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Россия и США провели обмен заключенными - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Россия и США провели обмен заключенными
Россия и США провели обмен заключенными - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Россия и США провели обмен заключенными
Россия и США обменялись заключенными сегодня в аэропорту Абу-Даби. Об этом со ссылкой на WSJ сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T11:43
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россия
новости
внешняя политика
сша
обмен заключенными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Россия и США обменялись заключенными сегодня в аэропорту Абу-Даби. Об этом со ссылкой на WSJ сообщает РИА Новости.Помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что в США возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, которую приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии. Что касается того, кого отпустили США, то официального сообщения нет, однако источники заявляют о возвращении в Россию Артура Петрова, арестованного по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что тема обмена заключенными между РФ и США остается на повестке дня, стороны продолжают ее отрабатывать по профильным каналам. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, внешняя политика, сша, обмен заключенными
Россия и США провели обмен заключенными

Россия и США провели обмен заключенными в ОАЭ - СМИ

11:43 10.04.2025 (обновлено: 12:32 10.04.2025)
 
© РИА НовостиАртур Петров и Ксения Карелина
Артур Петров и Ксения Карелина - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Россия и США обменялись заключенными сегодня в аэропорту Абу-Даби. Об этом со ссылкой на WSJ сообщает РИА Новости.
"Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - цитируют американские СМИ директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
Помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что в США возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, которую приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии.
Что касается того, кого отпустили США, то официального сообщения нет, однако источники заявляют о возвращении в Россию Артура Петрова, арестованного по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что тема обмена заключенными между РФ и США остается на повестке дня, стороны продолжают ее отрабатывать по профильным каналам.
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