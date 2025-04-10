https://crimea.ria.ru/20250410/kogda-plyazhi-v-krymu-budut-gotovy-k-kupalnomu-sezonu-1145564449.html

Когда пляжи в Крыму будут готовы к купальному сезону

Когда пляжи в Крыму будут готовы к купальному сезону - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Когда пляжи в Крыму будут готовы к купальному сезону

Техническую готовность пляжей к купальному сезону в Крыму обеспечат к 1 мая, полностью пляжи должны быть подготовлены до начала лета. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T12:14

2025-04-10T12:14

2025-04-10T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Техническую готовность пляжей к купальному сезону в Крыму обеспечат к 1 мая, полностью пляжи должны быть подготовлены до начала лета. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госсовета по итогам заседании Комитета по курортам и туризму.В частности до указанной даты должны быть окончены ремонтные работы на пляжах и произведена их уборка. Полная готовность с получением разрешительных документов на открытие, организацией дежурства матросов-спасателей и размещением полного комплекта пляжного оборудования должна быть обеспечена до 1 июня."Помимо этого рекомендовано в течение купального сезона проводить мониторинг в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений, связанных с эксплуатацией пляжей, пунктов проката маломерных судов", – уточняется в сообщенииК началу прошлого курортного сезона в Крыму работали официально 340 пляжей, годом ранее – 370. Уменьшение числа пляжных территорий объясняли "штормом века", случившемся в ноябре 2023 года и повредившем прибрежную инфраструктуру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладьВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамЮжный берег Крыма активно готовят к сезону

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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