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Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма
Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма
Президент России Владимир Путин реагирует на все обращения руководителей Крыма и исторических регионов РФ, и это является главным залогом успешного развития... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T13:00
2025-04-10T13:00
2025-04-10T13:00
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин реагирует на все обращения руководителей Крыма и исторических регионов РФ, и это является главным залогом успешного развития этих субъектов страны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании в Симферополе с участием руководителей законодательное органов новых регионов.По словам Аксенова, задача, которая стоит перед органами власти воссоединенных субъектов – быстро формировать правильные и эффективные способы достижения целей и предлагать эти варианты президенту. Глава республики заверил, что Крым готов оказывать всестороннюю поддержку новым регионам в процессе интеграции в социально-экономическую и правовую системы РФ.Делясь крымским опытом с коллегами, Аксенов отметил, что решения органов власти российского Крыма принимались в первую очередь исходя из интересов большинства граждан и страны в целом. Он констатировал, что федеральное законодательство в острые переходные периоды далеко не всегда может учитывать реальную ситуацию на местах. Главная задача органов власти – подобрать такие способы решения проблем, которые позволят без стресса для граждан и с максимальным эффектом, в том числе экономическим, решить задачи, подчеркнул глава РК.По словам Аксенова, лучшая практика для чиновников и депутатов – постоянный, системно выстроенный контакт с гражданами, понимание ситуации и своевременное реагирование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - АксеновКак россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опросПризнание Крыма российским: что для этого должно произойти – эксперт
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, новости, новые регионы россии
Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма
Залогом успешного развития Крыма и новых регионов является личное внимание президента
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин реагирует на все обращения руководителей Крыма и исторических регионов РФ, и это является главным залогом успешного развития этих субъектов страны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании в Симферополе с участием руководителей законодательное органов новых регионов.
"Залог нашего успешного движения вперед – это, в первую очередь, личное внимание главы государства. Сегодня руководители наших исторических субъектов имеют прямую связь с президентом. Глава государства реагирует на все обращения, знает и понимает, что происходит в регионах непосредственно", – сказал глава республики.
По словам Аксенова, задача, которая стоит перед органами власти воссоединенных субъектов – быстро формировать правильные и эффективные способы достижения целей и предлагать эти варианты президенту. Глава республики заверил, что Крым готов оказывать всестороннюю поддержку новым регионам в процессе интеграции в социально-экономическую и правовую системы РФ.
Делясь крымским опытом с коллегами, Аксенов отметил, что решения органов власти российского Крыма принимались в первую очередь исходя из интересов большинства граждан и страны в целом. Он констатировал, что федеральное законодательство в острые переходные периоды далеко не всегда может учитывать реальную ситуацию на местах. Главная задача органов власти – подобрать такие способы решения проблем, которые позволят без стресса для граждан и с максимальным эффектом, в том числе экономическим, решить задачи, подчеркнул глава РК.
По словам Аксенова, лучшая практика для чиновников и депутатов – постоянный, системно выстроенный контакт с гражданами, понимание ситуации и своевременное реагирование.
"Я всегда говорю коллегам: если вы будете в каждом конкретном случае в интересах человека принимать решение, как бы вы принимали его для себя, вы не ошибетесь. Тогда ваша работа будет эффективной", – подытожил глава республики.
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