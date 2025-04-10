https://crimea.ria.ru/20250410/aksenov-nazval-glavnyy-faktor-uspeshnogo-razvitiya-kryma-1145568650.html

Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма

Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма

Президент России Владимир Путин реагирует на все обращения руководителей Крыма и исторических регионов РФ, и это является главным залогом успешного развития... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T13:00

2025-04-10T13:00

2025-04-10T13:00

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин реагирует на все обращения руководителей Крыма и исторических регионов РФ, и это является главным залогом успешного развития этих субъектов страны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании в Симферополе с участием руководителей законодательное органов новых регионов.По словам Аксенова, задача, которая стоит перед органами власти воссоединенных субъектов – быстро формировать правильные и эффективные способы достижения целей и предлагать эти варианты президенту. Глава республики заверил, что Крым готов оказывать всестороннюю поддержку новым регионам в процессе интеграции в социально-экономическую и правовую системы РФ.Делясь крымским опытом с коллегами, Аксенов отметил, что решения органов власти российского Крыма принимались в первую очередь исходя из интересов большинства граждан и страны в целом. Он констатировал, что федеральное законодательство в острые переходные периоды далеко не всегда может учитывать реальную ситуацию на местах. Главная задача органов власти – подобрать такие способы решения проблем, которые позволят без стресса для граждан и с максимальным эффектом, в том числе экономическим, решить задачи, подчеркнул глава РК.По словам Аксенова, лучшая практика для чиновников и депутатов – постоянный, системно выстроенный контакт с гражданами, понимание ситуации и своевременное реагирование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - АксеновКак россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опросПризнание Крыма российским: что для этого должно произойти – эксперт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, новости, новые регионы россии