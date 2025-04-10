https://crimea.ria.ru/20250410/vsu-nanesli-11-udarov-po-energoobektam-v-shesti-prigranichnykh-oblastyakh-rf-1145570085.html

ВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России

ВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России - РИА Новости Крым, 10.04.2025

ВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России

После атаки украинских боевиков в восьми регионах России повреждены объекты энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T12:43

2025-04-10T12:43

2025-04-10T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в восьми регионах России повреждены объекты энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Луганской Народной Республике после атаки украинского беспилотника из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская – Победа филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС. Без электроснабжения оставалось промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов". Из-за удара украинского беспилотника по электроподстанции Антрацит филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС была отключена высоковольтная линия 110 кВ.В Донецкой Народной Республике в городе Горловка киевские боевики сбросили с беспилотника боеприпас на объект ПАО "Россети".В Запорожской области после атаки БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго". Без электроснабжения осталась мини-котельная.В Херсонской области ударом украинского беспилотника по электроподстанции Бэхтеры ГУП "Херсоноблэнерго" повреждены трансформаторы. Без электроснабжения осталось около пяти тысяч бытовых потребителей в шести населенных пунктах.В Курской области после обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей.В Брянской области после атаки украинского беспилотника по энергообъекту Страчево филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения корпуса отключилась комплектная трансформаторная подстанция. После удара украинского беспилотника по энергообъекту Светово филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция.В Белгородской области ударом украинского беспилотника в городе Шебекино поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород". Также зафиксирован сброс боеприпаса с украинского дрона по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго".В Краснодарском крае после атаки украинского беспилотника из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская – Джигинская ПАО "Россети Кубань".Накануне ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях России.8 апреля после атаки украинских боевиков в Запорожской области была повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго".Также украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях.5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250409/vsu-atakovali-stantsiyu-energosnabzheniya-turetskogo-potoka-1145543417.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

курская область

брянская область

белгородская область

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, курская область, брянская область, белгородская область, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон)