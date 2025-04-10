https://crimea.ria.ru/20250410/vsu-nanesli-11-udarov-po-energoobektam-v-shesti-prigranichnykh-oblastyakh-rf-1145570085.html
ВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России
ВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России - РИА Новости Крым, 10.04.2025
ВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России
После атаки украинских боевиков в восьми регионах России повреждены объекты энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T12:43
2025-04-10T12:43
2025-04-10T13:01
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в восьми регионах России повреждены объекты энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Луганской Народной Республике после атаки украинского беспилотника из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская – Победа филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС. Без электроснабжения оставалось промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов". Из-за удара украинского беспилотника по электроподстанции Антрацит филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС была отключена высоковольтная линия 110 кВ.В Донецкой Народной Республике в городе Горловка киевские боевики сбросили с беспилотника боеприпас на объект ПАО "Россети".В Запорожской области после атаки БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго". Без электроснабжения осталась мини-котельная.В Херсонской области ударом украинского беспилотника по электроподстанции Бэхтеры ГУП "Херсоноблэнерго" повреждены трансформаторы. Без электроснабжения осталось около пяти тысяч бытовых потребителей в шести населенных пунктах.В Курской области после обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей.В Брянской области после атаки украинского беспилотника по энергообъекту Страчево филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения корпуса отключилась комплектная трансформаторная подстанция. После удара украинского беспилотника по энергообъекту Светово филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция.В Белгородской области ударом украинского беспилотника в городе Шебекино поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород". Также зафиксирован сброс боеприпаса с украинского дрона по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго".В Краснодарском крае после атаки украинского беспилотника из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская – Джигинская ПАО "Россети Кубань".Накануне ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях России.8 апреля после атаки украинских боевиков в Запорожской области была повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго".Также украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях.5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, курская область, брянская область, белгородская область, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России
ВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России – Минобороны
12:43 10.04.2025 (обновлено: 13:01 10.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков в восьми регионах России повреждены объекты энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики", – сказано в сообщении.
В Луганской Народной Республике после атаки украинского беспилотника из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская – Победа филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС. Без электроснабжения оставалось промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов". Из-за удара украинского беспилотника по электроподстанции Антрацит филиала ПАО "Россети" – Донбасское ПМЭС была отключена высоковольтная линия 110 кВ.
В Донецкой Народной Республике в городе Горловка киевские боевики сбросили с беспилотника боеприпас на объект ПАО "Россети".
В Запорожской области после атаки БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго". Без электроснабжения осталась мини-котельная.
В Херсонской области ударом украинского беспилотника по электроподстанции Бэхтеры ГУП "Херсоноблэнерго" повреждены трансформаторы. Без электроснабжения осталось около пяти тысяч бытовых потребителей в шести населенных пунктах.
В Курской области после обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей.
В Брянской области после атаки украинского беспилотника по энергообъекту Страчево филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения корпуса отключилась комплектная трансформаторная подстанция. После удара украинского беспилотника по энергообъекту Светово филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция.
В Белгородской области ударом украинского беспилотника в городе Шебекино поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород". Также зафиксирован сброс боеприпаса с украинского дрона по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго".
В Краснодарском крае после атаки украинского беспилотника из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская – Джигинская ПАО "Россети Кубань".
Накануне
ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях России.
8 апреля после атаки украинских боевиков в Запорожской области была повреждена
электроподстанция "Таврия-Энерго".
Также
украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях.
5 апреля после атаки украинских боевиков в Крыму была повреждена высоковольтная линия
. Украинский БПЛА попал по высоковольтной линии Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".
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