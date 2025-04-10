https://crimea.ria.ru/20250410/krym-podelitsya-opytom-s-istoricheskimi-regionami--aksenov-1145565252.html

Крым поделится опытом с историческими регионами – Аксенов

Крым поделится опытом с историческими регионами – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Крым поделится опытом с историческими регионами – Аксенов

Крым имеет большой опыт работы в переходных условиях и готов делиться наработками с историческими регионами. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T11:36

2025-04-10T11:36

2025-04-10T11:49

сергей аксенов

крым

новые регионы россии

новости крыма

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Крым имеет большой опыт работы в переходных условиях и готов делиться наработками с историческими регионами. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на открытии V Всероссийской научно-практической конференции "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации"."Мы были рекордсмены – с 2014 года 89 чрезвычайных ситуаций у нас было – мы чемпионы в Российской Федерации по различным направлениям, начиная от полной продуктовой блокады, водной, энергетической. Причем такие задачи, которые ни у каких субъектов не возникали, и вот поиск решений. Это тот запас, тот жизненный опыт, который всем принесет несомненный плюс, и сегодня у нас есть возможность поделиться с нашими друзьями, братскими регионами", - сказал глава Крыма.Аксенов напомнил, что все задачи, которые пришлось решать в Крыму с 2014 года, были нестандартными, рекомендаций и методичек по их решению не существовало, однако республика нашла решения, "основываясь на внутренних убеждениях".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - АксеновКак россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опросПризнание Крыма российским: что для этого должно произойти – эксперт

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новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новые регионы россии, новости крыма, симферополь