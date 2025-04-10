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Легендарная группа "Сокол": в Крыму почтили память актеров-подпольщиков - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Легендарная группа "Сокол": в Крыму почтили память актеров-подпольщиков
Легендарная группа "Сокол": в Крыму почтили память актеров-подпольщиков - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Легендарная группа "Сокол": в Крыму почтили память актеров-подпольщиков
В столице Крыма вспомнили легендарную группу подпольщиков "Сокол", действовавшую в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького в годы... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T12:59
2025-04-10T12:59
крымский академический русский драматический театр им. м. горького
крым
симферополь
память
крым в великой отечественной войне
новости крыма
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В столице Крыма вспомнили легендарную группу подпольщиков "Сокол", действовавшую в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького в годы Великой Отечественной войны.Митинг памяти состоялся у здания театра 10 апреля – в 81-ю годовщину гибели участников группы и объединил актеров театра и неравнодушных симферопольцев. Это мероприятие ежегодное - в этот день коллектив театра собирается у мемориала, чтобы почтить память своих героев.Группа артистов русского драматического театра при оккупации Крыма осенью 1941 года не успела эвакуироваться и осталась в Симферополе. Из работников театра была создана подпольная группа "Сокол", которую возглавил художник театра Николай Андреевич Барышев. В группу вошли актеры Александра Перегонец, Дмитрий Добромыслов, Зоя Яковлева, машинист сцены Павел Чечеткин, уборщица Прасковья Ефимова, 16-летний ученик художника Олег Савватеев. Рискуя жизнью, подпольщики распространяли листовки со сводками "Совинформбюро", собирали разведданные для партизан о размещении немецких войск, спасали от угона в Германию молодежь. Подпольщиков выдали предатели. 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Симферополя от оккупантов, подпольщики были арестованы, подверглись пыткам и были расстреляны фашистами в селе Дубки под Симферополем. В 1980 году предатели группы предстали перед военным трибуналом за сотрудничество с Гестапо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвекаВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииКак Красная армия очистила Симферополь от оккупантов – архивное видео
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский академический русский драматический театр им. м. горького, крым, симферополь, память, крым в великой отечественной войне, новости крыма, 80 лет победы
Легендарная группа "Сокол": в Крыму почтили память актеров-подпольщиков

В Симферополе прошел митинг памяти группы актеров-подпольщиков "Сокол"

12:59 10.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитинг памяти членов подпольной группы "Сокол" в симферополе
Митинг памяти членов подпольной группы Сокол в симферополе - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В столице Крыма вспомнили легендарную группу подпольщиков "Сокол", действовавшую в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького в годы Великой Отечественной войны.
Митинг памяти состоялся у здания театра 10 апреля – в 81-ю годовщину гибели участников группы и объединил актеров театра и неравнодушных симферопольцев. Это мероприятие ежегодное - в этот день коллектив театра собирается у мемориала, чтобы почтить память своих героев.
"Трудно представить, что по-настоящему чувствовали, переживали люди мирной профессии, искусства, призванные радовать зрителя, дарить ему настоящие ценности, которые отражены в нашей культуре. Им было страшно за себя, за своих близких, за будущее родного театра, всей нашей страны. Тем не менее они использовали свою любимую профессию, чтобы оказать противостояние очень страшному, сильному, мощному, многочисленному врагу", - сказала в ходе митинга главный режиссер театра Анжелика Добрунова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Митинг памяти членов подпольной группы "Сокол" в Симферополе

Митинг памяти членов подпольной группы Сокол в симферополе
1 из 5

Митинг памяти членов подпольной группы "Сокол" в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Со дня гибели участников группы прошел 81 год

Митинг памяти членов подпольной группы Сокол в симферополе
2 из 5

Со дня гибели участников группы прошел 81 год

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Почтить память героев каждый год приходят как сотрудники крымского драмтеатра...

Митинг памяти членов подпольной группы Сокол в симферополе
3 из 5

Почтить память героев каждый год приходят как сотрудники крымского драмтеатра...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

...так и жители крымской столицы

Митинг памяти членов подпольной группы Сокол в симферополе
4 из 5

...так и жители крымской столицы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Люди несут цветы к мемориалу у здания театра

Митинг памяти членов подпольной группы Сокол в симферополе
5 из 5

Люди несут цветы к мемориалу у здания театра

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

Митинг памяти членов подпольной группы "Сокол" в Симферополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

Со дня гибели участников группы прошел 81 год

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Почтить память героев каждый год приходят как сотрудники крымского драмтеатра...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

...так и жители крымской столицы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

Люди несут цветы к мемориалу у здания театра

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Группа артистов русского драматического театра при оккупации Крыма осенью 1941 года не успела эвакуироваться и осталась в Симферополе. Из работников театра была создана подпольная группа "Сокол", которую возглавил художник театра Николай Андреевич Барышев. В группу вошли актеры Александра Перегонец, Дмитрий Добромыслов, Зоя Яковлева, машинист сцены Павел Чечеткин, уборщица Прасковья Ефимова, 16-летний ученик художника Олег Савватеев. Рискуя жизнью, подпольщики распространяли листовки со сводками "Совинформбюро", собирали разведданные для партизан о размещении немецких войск, спасали от угона в Германию молодежь. Подпольщиков выдали предатели. 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Симферополя от оккупантов, подпольщики были арестованы, подверглись пыткам и были расстреляны фашистами в селе Дубки под Симферополем. В 1980 году предатели группы предстали перед военным трибуналом за сотрудничество с Гестапо.
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