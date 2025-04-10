https://crimea.ria.ru/20250410/legendarnaya-gruppa-sokol-v-krymu-pochtili-pamyat-akterov-podpolschikov-1145570156.html

Легендарная группа "Сокол": в Крыму почтили память актеров-подпольщиков

Легендарная группа "Сокол": в Крыму почтили память актеров-подпольщиков - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Легендарная группа "Сокол": в Крыму почтили память актеров-подпольщиков

В столице Крыма вспомнили легендарную группу подпольщиков "Сокол", действовавшую в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького в годы... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T12:59

2025-04-10T12:59

2025-04-10T12:59

крымский академический русский драматический театр им. м. горького

крым

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80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В столице Крыма вспомнили легендарную группу подпольщиков "Сокол", действовавшую в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького в годы Великой Отечественной войны.Митинг памяти состоялся у здания театра 10 апреля – в 81-ю годовщину гибели участников группы и объединил актеров театра и неравнодушных симферопольцев. Это мероприятие ежегодное - в этот день коллектив театра собирается у мемориала, чтобы почтить память своих героев.Группа артистов русского драматического театра при оккупации Крыма осенью 1941 года не успела эвакуироваться и осталась в Симферополе. Из работников театра была создана подпольная группа "Сокол", которую возглавил художник театра Николай Андреевич Барышев. В группу вошли актеры Александра Перегонец, Дмитрий Добромыслов, Зоя Яковлева, машинист сцены Павел Чечеткин, уборщица Прасковья Ефимова, 16-летний ученик художника Олег Савватеев. Рискуя жизнью, подпольщики распространяли листовки со сводками "Совинформбюро", собирали разведданные для партизан о размещении немецких войск, спасали от угона в Германию молодежь. Подпольщиков выдали предатели. 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Симферополя от оккупантов, подпольщики были арестованы, подверглись пыткам и были расстреляны фашистами в селе Дубки под Симферополем. В 1980 году предатели группы предстали перед военным трибуналом за сотрудничество с Гестапо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвекаВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииКак Красная армия очистила Симферополь от оккупантов – архивное видео

https://crimea.ria.ru/20250407/v-krymu-sozdayut-unikalnuyu-bazu-dannykh-zhertv-natsistskoy-okkupatsii-1145491493.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский академический русский драматический театр им. м. горького, крым, симферополь, память, крым в великой отечественной войне, новости крыма, 80 лет победы