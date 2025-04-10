https://crimea.ria.ru/20250410/14-letniy-ubiytsa-9-letnego-malchika-v-podmoskove-priznal-vinu--sledkom-1145565415.html

14-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – Следком

14-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – Следком - РИА Новости Крым, 10.04.2025

14-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – Следком

Подросток, убивший 9-летнего ребенка в Московской области, сознался в содеянном преступлении. Об этом сообщили в Следкоме РФ. РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T11:52

2025-04-10T11:52

2025-04-10T11:52

московская область

новости

происшествия

убийство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Подросток, убивший 9-летнего ребенка в Московской области, сознался в содеянном преступлении. Об этом сообщили в Следкоме РФ.В среду прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на мальчика. Конфликт с поножовщиной произошел возле входа в общежитие в поселке Некрасовский. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия и обыск по месту жительства обвиняемого, назначены медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая и компьютерно-техническая судебные экспертизы. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, новости, происшествия, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации)