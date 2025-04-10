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14-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – Следком
14-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – Следком - РИА Новости Крым, 10.04.2025
14-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – Следком
Подросток, убивший 9-летнего ребенка в Московской области, сознался в содеянном преступлении. Об этом сообщили в Следкоме РФ. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T11:52
2025-04-10T11:52
2025-04-10T11:52
московская область
новости
происшествия
убийство
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Подросток, убивший 9-летнего ребенка в Московской области, сознался в содеянном преступлении. Об этом сообщили в Следкоме РФ.В среду прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на мальчика. Конфликт с поножовщиной произошел возле входа в общежитие в поселке Некрасовский. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия и обыск по месту жительства обвиняемого, назначены медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая и компьютерно-техническая судебные экспертизы. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область, новости, происшествия, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации)
14-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – Следком
Подростку-убийце 9-летнего мальчика в Подмосковье предъявили обвинение – Следком