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Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности
Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности
Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T10:56
2025-04-10T10:56
2025-04-10T10:56
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
ирина кивико
крым
новости крыма
экономика крыма
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференцию "Потенциал экономического развития и управления региона" заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории. Сейчас, по данным Кивико, в реестре участников СЭЗ зарегистрировано 1145 субъектов. Создано более 96 тысяч рабочих мест. Помимо этого, свыше 195 миллиардов составили инвестиции в экономику Крыма. Кивико обратила внимание, что 25,7 миллиардов налоговых и неналоговых доходов было получено в 2014 году, а уже по состоянию на конец 2024 года показатель составил 132,3 миллиарда рублей.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 годуМиллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средстваКрым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт
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РИА Новости Крым
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свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, ирина кивико, крым, новости крыма, экономика крыма, инвестиции
Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности
Крым занял 5 месте в России по инвестиционной привлекательности - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференцию "Потенциал экономического развития и управления региона" заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.
По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории.
Сейчас, по данным Кивико, в реестре участников СЭЗ зарегистрировано 1145 субъектов. Создано более 96 тысяч рабочих мест. Помимо этого, свыше 195 миллиардов составили инвестиции в экономику Крыма.
"На данный момент Крым занимает 5 место среди остальных регионов по инвестиционной привлекательности", - сказала вице-премьер.
Кивико обратила внимание, что 25,7 миллиардов налоговых и неналоговых доходов было получено в 2014 году, а уже по состоянию на конец 2024 года показатель составил 132,3 миллиарда рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству
обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.
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