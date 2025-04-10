https://crimea.ria.ru/20250410/krym-na-5-meste-v-rossii-po-investitsionnoy-privlekatelnosti-1145564147.html

Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности

Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности

Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T10:56

2025-04-10T10:56

2025-04-10T10:56

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

ирина кивико

крым

новости крыма

экономика крыма

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференцию "Потенциал экономического развития и управления региона" заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории. Сейчас, по данным Кивико, в реестре участников СЭЗ зарегистрировано 1145 субъектов. Создано более 96 тысяч рабочих мест. Помимо этого, свыше 195 миллиардов составили инвестиции в экономику Крыма. Кивико обратила внимание, что 25,7 миллиардов налоговых и неналоговых доходов было получено в 2014 году, а уже по состоянию на конец 2024 года показатель составил 132,3 миллиарда рублей.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 годуМиллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средстваКрым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, ирина кивико, крым, новости крыма, экономика крыма, инвестиции