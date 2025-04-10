Рейтинг@Mail.ru
Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250410/krym-na-5-meste-v-rossii-po-investitsionnoy-privlekatelnosti-1145564147.html
Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности
Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности
Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T10:56
2025-04-10T10:56
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
ирина кивико
крым
новости крыма
экономика крыма
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282655_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_adada67e7e5b3c20aef308daa5069529.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференцию "Потенциал экономического развития и управления региона" заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории. Сейчас, по данным Кивико, в реестре участников СЭЗ зарегистрировано 1145 субъектов. Создано более 96 тысяч рабочих мест. Помимо этого, свыше 195 миллиардов составили инвестиции в экономику Крыма. Кивико обратила внимание, что 25,7 миллиардов налоговых и неналоговых доходов было получено в 2014 году, а уже по состоянию на конец 2024 года показатель составил 132,3 миллиарда рублей.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 годуМиллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средстваКрым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282655_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d9b4da0456ff09ed977ea935c108e1d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, ирина кивико, крым, новости крыма, экономика крыма, инвестиции
Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности

Крым занял 5 месте в России по инвестиционной привлекательности - власти

10:56 10.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крым занимает пятое место среди остальных российских регионов по инвестиционной привлекательности, в лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Об этом на Всероссийской научно-практической конференцию "Потенциал экономического развития и управления региона" заявила зампредседателя Совмина РК – министр финансов региона Ирина Кивико.
По ее словам, весь Крым сейчас – это свободная экономическая зона, и это главная особенность региона, поскольку у остальных субъектов СЭЗ как правило действует на какой-то определенной территории.
Сейчас, по данным Кивико, в реестре участников СЭЗ зарегистрировано 1145 субъектов. Создано более 96 тысяч рабочих мест. Помимо этого, свыше 195 миллиардов составили инвестиции в экономику Крыма.

"На данный момент Крым занимает 5 место среди остальных регионов по инвестиционной привлекательности", - сказала вице-премьер.

Кивико обратила внимание, что 25,7 миллиардов налоговых и неналоговых доходов было получено в 2014 году, а уже по состоянию на конец 2024 года показатель составил 132,3 миллиарда рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году
Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства
Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт
 
Свободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеИрина КивикоКрымНовости КрымаЭкономика КрымаИнвестиции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательности
10:51Срок регистрации цен на жизненно важные лекарства сократили
10:12В Крыму на Ангарском перевале круглосуточно дежурит техника
09:52Иномарка влетела в автобус и в дерево в Краснодаре – погиб пассажир
09:41Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году
09:32Почему в Крыму дорогой картофель
09:11Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике
08:37Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма
08:11СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан
07:46В Крыму фермеры из числа участников СВО получат 25 миллионов рублей
07:28Защитники земли русской: как советские войска освобождали Одессу
07:0942 беспилотника сбили над Крымом и шестью регионами России
06:46В Алуште перекроют дороги на выходных – власти
06:22Число погибших при обрушении крыши в клубе в Доминикане выросло до 184
06:09Крым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды
00:01Первый день снежного шторма: какой будет погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 10 апреля
22:56Атака на "Турецкий поток" и жуткое убийство в Подмосковье:главное за день
22:29Трамп немедленно приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
22:11В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым
Лента новостейМолния