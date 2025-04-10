https://crimea.ria.ru/20250410/kogda-zapustyat-poezda-iz-novykh-regionov-v-krym-i-moskvu-1145564734.html
Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву
Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву
К запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T11:30
2025-04-10T11:30
2025-04-10T11:57
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сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
марат хуснуллин
поезд
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. К запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью "Известиям".Вокзал в Мариуполе отремонтирован, часть железных дорог восстановлена. Поезда уже могли бы отправиться в Крым, Москву и Санкт-Петербург, отметил он. Однако ВСУ периодически предпринимают попытки диверсий, поэтому на данный момент железнодорожное сообщение запускать небезопасно.По его словам, в новых регионах активно ремонтируют основные федеральные дороги.Кроме того, полностью отремонтирован ряд участков, например, от Мариуполя до границы с Ростовской областью – там сделали полноценную четырехполосную дорогу. Уже утверждена и трассировка обхода Мариуполя."И шаг за шагом до 2030 года практически всю дорогу модернизируем, доведем ее до четырех полос. Она будет и как транзитный коридор в Крым, альтернатива Крымскому мосту, и как развитие туристического потенциала новых регионов", – проинформировал Хуснуллин.На сегодняшний день в нормативное состояние приведены 60% дорог. Сейчас выделяются деньги на региональные дороги. Их планируют довести до среднероссийского уровня также к 2030 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойКакие дороги отремонтируют в Херсонской областиСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят
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россия, новости, новые регионы россии, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, марат хуснуллин, поезд, железная дорога
Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву
Хуснуллин: поезда из новых регионов России пока не запускают в целях безопасности
11:30 10.04.2025 (обновлено: 11:57 10.04.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым
. К запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью
"Известиям".
Вокзал в Мариуполе отремонтирован, часть железных дорог восстановлена. Поезда уже могли бы отправиться в Крым, Москву и Санкт-Петербург, отметил он. Однако ВСУ периодически предпринимают попытки диверсий, поэтому на данный момент железнодорожное сообщение запускать небезопасно.
"Противник все время пытается подрывать железные дороги, пытается какие-то диверсии проводить. Поэтому мы с целью безопасности пока не запускаем пассажирское движение. Но у нас к этому все готово", – заверил Хуснуллин.
По его словам, в новых регионах активно ремонтируют основные федеральные дороги.
"Один из самых важных участков – это дорога вдоль Азовского моря, то есть фактическая связь от Ростовской области до Крыма, альтернативная связь с Крымским мостом. Она приведена в порядок", – сообщил вице-премьер.
Кроме того, полностью отремонтирован ряд участков, например, от Мариуполя до границы с Ростовской областью – там сделали полноценную четырехполосную дорогу. Уже утверждена и трассировка обхода Мариуполя.
"И шаг за шагом до 2030 года практически всю дорогу модернизируем, доведем ее до четырех полос. Она будет и как транзитный коридор в Крым, альтернатива Крымскому мосту, и как развитие туристического потенциала новых регионов", – проинформировал Хуснуллин.
На сегодняшний день в нормативное состояние приведены 60% дорог. Сейчас выделяются деньги на региональные дороги. Их планируют довести до среднероссийского уровня также к 2030 году.
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