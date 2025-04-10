Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США
Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США на 90 дней
13:50 10.04.2025 (обновлено: 14:02 10.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз замораживает действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме. Об этом в четверг сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", – цитирует главу ЕК РИА Новости.
В случае, если продуктивного диалога с Вашингтоном не получится, контрмеры вступят в силу, добавила фон дер Ляйен.
Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. При этом Урсула фон дер Ляйен заявляла ранее о готовности ЕС к диалогу с США о взаимных нулевых пошлинах на промтовары.
Накануне США приостановили на 90 дней введение торговых пошлин в отношении более 75 стран, которые обратились в Белый Дом с запросом диалога и не приняли никаких ответных мер. При этом 8 апреля США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигают 104 процентов. Этот шаг стал ответом на контрмеры КНР, которая до этого отзеркалила новые пошлины Трампа в размере 34%, введя торговые тарифы аналогичного размера на американские товары.
Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии. По мнению президента Штатов Дональда Трампа, такие меры станут "декларацией экономической независимости" США и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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