https://crimea.ria.ru/20250410/evrosoyuz-priostanavlivaet-vvedenie-kontrmer-na-poshliny-ssha-1145571960.html

Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США

Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США

Евросоюз замораживает действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме. Об этом в четверг сообщила глава... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T13:50

2025-04-10T13:50

2025-04-10T14:02

европейский союз (ес)

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

пошлина

политика

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз замораживает действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме. Об этом в четверг сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.В случае, если продуктивного диалога с Вашингтоном не получится, контрмеры вступят в силу, добавила фон дер Ляйен.Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. При этом Урсула фон дер Ляйен заявляла ранее о готовности ЕС к диалогу с США о взаимных нулевых пошлинах на промтовары.Накануне США приостановили на 90 дней введение торговых пошлин в отношении более 75 стран, которые обратились в Белый Дом с запросом диалога и не приняли никаких ответных мер. При этом 8 апреля США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигают 104 процентов. Этот шаг стал ответом на контрмеры КНР, которая до этого отзеркалила новые пошлины Трампа в размере 34%, введя торговые тарифы аналогичного размера на американские товары.Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии. По мнению президента Штатов Дональда Трампа, такие меры станут "декларацией экономической независимости" США и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлинВ торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины СШАТорговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, пошлина, политика, европа