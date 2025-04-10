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Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США
Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США
Евросоюз замораживает действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме. Об этом в четверг сообщила глава... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T13:50
2025-04-10T14:02
европейский союз (ес)
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
пошлина
политика
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз замораживает действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме. Об этом в четверг сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.В случае, если продуктивного диалога с Вашингтоном не получится, контрмеры вступят в силу, добавила фон дер Ляйен.Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. При этом Урсула фон дер Ляйен заявляла ранее о готовности ЕС к диалогу с США о взаимных нулевых пошлинах на промтовары.Накануне США приостановили на 90 дней введение торговых пошлин в отношении более 75 стран, которые обратились в Белый Дом с запросом диалога и не приняли никаких ответных мер. При этом 8 апреля США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигают 104 процентов. Этот шаг стал ответом на контрмеры КНР, которая до этого отзеркалила новые пошлины Трампа в размере 34%, введя торговые тарифы аналогичного размера на американские товары.Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии. По мнению президента Штатов Дональда Трампа, такие меры станут "декларацией экономической независимости" США и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлинВ торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины СШАТорговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ
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европейский союз (ес), сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, пошлина, политика, европа
Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США

Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США на 90 дней

13:50 10.04.2025 (обновлено: 14:02 10.04.2025)
 
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Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз замораживает действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме. Об этом в четверг сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", – цитирует главу ЕК РИА Новости.
В случае, если продуктивного диалога с Вашингтоном не получится, контрмеры вступят в силу, добавила фон дер Ляйен.
Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. При этом Урсула фон дер Ляйен заявляла ранее о готовности ЕС к диалогу с США о взаимных нулевых пошлинах на промтовары.
Накануне США приостановили на 90 дней введение торговых пошлин в отношении более 75 стран, которые обратились в Белый Дом с запросом диалога и не приняли никаких ответных мер. При этом 8 апреля США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигают 104 процентов. Этот шаг стал ответом на контрмеры КНР, которая до этого отзеркалила новые пошлины Трампа в размере 34%, введя торговые тарифы аналогичного размера на американские товары.
Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых пошлин на продукцию других стран. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии. По мнению президента Штатов Дональда Трампа, такие меры станут "декларацией экономической независимости" США и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Европейский Союз (ЕС)СШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенПошлинаПолитикаЕвропа
 
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