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Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России

Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России

Крымский футбольный клуб "Таврия" (Симферополь) не подписывал предложенный ему договор на прохождение аттестации в Футбольной национальной лиге и потому не... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T17:51

2023-06-01T17:51

2023-06-01T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крымский футбольный клуб "Таврия" (Симферополь) не подписывал предложенный ему договор на прохождение аттестации в Футбольной национальной лиге и потому не проходил процедуру, не аттестован и не получил права выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в медиадепартаменте ФНЛ.1 июня стало известно, что ФК "Севастополь" прошел аттестацию ФНЛ и будет выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России. Председатель Федерации футбола Севастополя, вице-президент Крымского футбольного союза Александр Красильников отметил, что "главный клуб Крыма пока буксует в этом направлении".В комментарии РИА Новости Крым гендиректор ФК "Таврия" (Симферополь) Александр Гайдаш рассказал, что все аттестационные документы были поданы клубом вовремя, еще в марте, и почему одни прошли, а другие нет, ему неизвестно. В ФНЛ позицией руководства главного крымского клуба удивлены. Ведь речь не идет о том, что ФК "Таврия" не прошел аттестацию ФНЛ – он ее вообще не проходил.Он напомнил, что, помимо ФК "Таврия", обладателя кубка премьер-лиги Крымского футбольного союза, ФНЛ предложила подписать такой договор еще трем крымским клубам-призерам КФС. Вместе с ФК "Севастополь" бланки договоров получили "Рубин" (Ялта) и "Океан" (Керчь). К финишу подошли только двое."Оплату процедуры аттестации произвели только два клуба – "Рубин" и "Севастополь". ФК "Севастополь" вчера получил аттестационное удостоверение. Футбольный клуб "Рубин" – Ялта ее еще проходит. В ближайшее время мы сообщим о ее итогах", – уточнил Кравченко.Также в ФНЛ назвали размер счета на оплату прохождения клубом процедуры аттестации. Ранее гендиректор ФК "Таврия" Александр Гайдаш в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым упомянул сумму 400 – 500 тысяч. Он также отметил, что главе Крымского футбольного союза Сергею Бородкину во время визита в Москву неделю назад удалось достичь договоренностей, чтобы клубы Крыма не платили деньги.По словам Кравченко, эта информация не соответствует действительности."Аттестация в дивизион Б, которую прошел "Севастополь" и проходит "Рубин" – Ялта стоит 65 тысяч рублей. То есть, как минимум здесь некорректная сумма указана господином Гайдашем", – заключил представитель ФНЛ.Читайте также на РИА Новости Крым:Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лигеКоманда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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