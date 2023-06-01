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Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России
Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России
Крымский футбольный клуб "Таврия" (Симферополь) не подписывал предложенный ему договор на прохождение аттестации в Футбольной национальной лиге и потому не... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T17:51
2023-06-01T17:51
2023-06-01T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крымский футбольный клуб "Таврия" (Симферополь) не подписывал предложенный ему договор на прохождение аттестации в Футбольной национальной лиге и потому не проходил процедуру, не аттестован и не получил права выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в медиадепартаменте ФНЛ.1 июня стало известно, что ФК "Севастополь" прошел аттестацию ФНЛ и будет выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России. Председатель Федерации футбола Севастополя, вице-президент Крымского футбольного союза Александр Красильников отметил, что "главный клуб Крыма пока буксует в этом направлении".В комментарии РИА Новости Крым гендиректор ФК "Таврия" (Симферополь) Александр Гайдаш рассказал, что все аттестационные документы были поданы клубом вовремя, еще в марте, и почему одни прошли, а другие нет, ему неизвестно. В ФНЛ позицией руководства главного крымского клуба удивлены. Ведь речь не идет о том, что ФК "Таврия" не прошел аттестацию ФНЛ – он ее вообще не проходил.Он напомнил, что, помимо ФК "Таврия", обладателя кубка премьер-лиги Крымского футбольного союза, ФНЛ предложила подписать такой договор еще трем крымским клубам-призерам КФС. Вместе с ФК "Севастополь" бланки договоров получили "Рубин" (Ялта) и "Океан" (Керчь). К финишу подошли только двое."Оплату процедуры аттестации произвели только два клуба – "Рубин" и "Севастополь". ФК "Севастополь" вчера получил аттестационное удостоверение. Футбольный клуб "Рубин" – Ялта ее еще проходит. В ближайшее время мы сообщим о ее итогах", – уточнил Кравченко.Также в ФНЛ назвали размер счета на оплату прохождения клубом процедуры аттестации. Ранее гендиректор ФК "Таврия" Александр Гайдаш в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым упомянул сумму 400 – 500 тысяч. Он также отметил, что главе Крымского футбольного союза Сергею Бородкину во время визита в Москву неделю назад удалось достичь договоренностей, чтобы клубы Крыма не платили деньги.По словам Кравченко, эта информация не соответствует действительности."Аттестация в дивизион Б, которую прошел "Севастополь" и проходит "Рубин" – Ялта стоит 65 тысяч рублей. То есть, как минимум здесь некорректная сумма указана господином Гайдашем", – заключил представитель ФНЛ.Читайте также на РИА Новости Крым:Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лигеКоманда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
футбол, крымский футбол, футбольная национальная лига (фнл), футбольный клуб "севастополь", новости, крым, новости крыма, крымский футбольный союз (кфс), мнения, фк "таврия", виктор кравченко
Почему главному футбольному клубу Крыма не быть в чемпионате России
ФНЛ: ФК "Таврия" не подписали договор и поэтому не прошли аттестацию в лигу чемпионата
17:51 01.06.2023 (обновлено: 18:15 01.06.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Крымский футбольный клуб "Таврия" (Симферополь) не подписывал предложенный ему договор на прохождение аттестации в Футбольной национальной лиге и потому не проходил процедуру, не аттестован и не получил права выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в медиадепартаменте ФНЛ.
1 июня стало известно, что ФК "Севастополь" прошел аттестацию ФНЛ
и будет выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России. Председатель Федерации футбола Севастополя, вице-президент Крымского футбольного союза Александр Красильников отметил, что "главный клуб Крыма пока буксует в этом направлении".
В комментарии РИА Новости Крым гендиректор ФК "Таврия" (Симферополь) Александр Гайдаш рассказал,
что все аттестационные документы были поданы клубом вовремя, еще в марте, и почему одни прошли, а другие нет, ему неизвестно.
В ФНЛ позицией руководства главного крымского клуба удивлены. Ведь речь не идет о том, что ФК "Таврия" не прошел аттестацию ФНЛ – он ее вообще не проходил.
"Мы 21 апреля с официального адреса электронной почты Футбольной национальной лиги в адрес футбольного клуба "Таврия" направили обращение с предложением заключить договор. Его суть – прохождение и процедура аттестации на спортивный сезон 2023-2024 для возможности принять участие в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги. Так как в установленный срок, 25 апреля, клубом не был представлен ФНЛ подписанный договор... по состоянию на 1 июня договор также не предоставлен, не произведена оплата процедуры аттестации и не направлены экспертам ФНЛ документы... ФК "Таврия" никаким образом не может участвовать в процедуре аттестации. Все максимально просто", – рассказал руководитель медиадепартамента ФНЛ Виктор Кравченко.
Он напомнил, что, помимо ФК "Таврия", обладателя кубка премьер-лиги Крымского футбольного союза, ФНЛ предложила подписать такой договор еще трем крымским клубам-призерам КФС. Вместе с ФК "Севастополь" бланки договоров получили "Рубин" (Ялта) и "Океан" (Керчь). К финишу подошли только двое.
"Оплату процедуры аттестации произвели только два клуба – "Рубин" и "Севастополь". ФК "Севастополь" вчера получил аттестационное удостоверение. Футбольный клуб "Рубин" – Ялта ее еще проходит. В ближайшее время мы сообщим о ее итогах", – уточнил Кравченко.
Также в ФНЛ назвали размер счета на оплату прохождения клубом процедуры аттестации. Ранее гендиректор ФК "Таврия" Александр Гайдаш в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым упомянул сумму 400 – 500 тысяч. Он также отметил, что главе Крымского футбольного союза Сергею Бородкину во время визита в Москву неделю назад удалось достичь договоренностей, чтобы клубы Крыма не платили деньги.
По словам Кравченко, эта информация не соответствует действительности.
"Аттестация в дивизион Б, которую прошел "Севастополь" и проходит "Рубин" – Ялта стоит 65 тысяч рублей. То есть, как минимум здесь некорректная сумма указана господином Гайдашем", – заключил представитель ФНЛ.
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