https://crimea.ria.ru/20230319/komanda-iz-sevastopolya-zavoevala-superkubok-krymskogo-futbola-2023-1127648121.html

Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023

Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023 - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023

Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу над симферопольской "Таврией" в матче за суперкубок Крымского футбольного союза 2023. Об этом в своем Telegram... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T18:57

2023-03-19T18:57

2023-03-19T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу над симферопольской "Таврией" в матче за суперкубок Крымского футбольного союза 2023. Об этом в своем Telegram написал губернатор города-героя Михаил Развожаев.Матч между спортсменами из Севастополя и Симферополя состоялся в воскресенье на стадионе "Авангард" в Ялте."Сегодня наша первая футбольная команда поздравила всех жителей с праздником воссоединения Севастополя и Крыма с Россией и подарила чемпионство в суперкубке. На старте нового сезона почетный титул разыграли действующий чемпион ПЛ КФС футбольный клуб "Севастополь" и обладатель Кубка КФС футбольный клуб "Таврия" (Симферополь)", - написал он.Победа досталась севастопольским футболистам по итогу серии пенальти. По данным губернатора, в основное время матч закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти севастопольские футболисты одержали победу со счетом 4:1.Теперь спортсмены отправятся на чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымские клубы начнут выступать в ФНЛДевятый чемпионат крымской Премьер-лиги: кто с кем играетУмер "Король футбола" Пеле

https://crimea.ria.ru/20230225/krymskie-sportsmenki-otpravyatsya-na-pervenstvo-evropy-po-sambo-1127188841.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, спорт, футбол, крымский футбол, ялта, новости крыма, общество, крым