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Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023
Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023 - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023
Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу над симферопольской "Таврией" в матче за суперкубок Крымского футбольного союза 2023. Об этом в своем Telegram... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T18:57
2023-03-19T18:57
2023-03-19T18:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу над симферопольской "Таврией" в матче за суперкубок Крымского футбольного союза 2023. Об этом в своем Telegram написал губернатор города-героя Михаил Развожаев.Матч между спортсменами из Севастополя и Симферополя состоялся в воскресенье на стадионе "Авангард" в Ялте."Сегодня наша первая футбольная команда поздравила всех жителей с праздником воссоединения Севастополя и Крыма с Россией и подарила чемпионство в суперкубке. На старте нового сезона почетный титул разыграли действующий чемпион ПЛ КФС футбольный клуб "Севастополь" и обладатель Кубка КФС футбольный клуб "Таврия" (Симферополь)", - написал он.Победа досталась севастопольским футболистам по итогу серии пенальти. По данным губернатора, в основное время матч закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти севастопольские футболисты одержали победу со счетом 4:1.Теперь спортсмены отправятся на чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымские клубы начнут выступать в ФНЛДевятый чемпионат крымской Премьер-лиги: кто с кем играетУмер "Король футбола" Пеле
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севастополь, михаил развожаев, спорт, футбол, крымский футбол, ялта, новости крыма, общество, крым
Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023
Развожаев: команда из Севастополя завоевала суперкубок Крымского футбольного союза 2023
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" одержал победу над симферопольской "Таврией" в матче за суперкубок Крымского футбольного союза 2023. Об этом в своем Telegram написал губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Матч между спортсменами из Севастополя и Симферополя состоялся в воскресенье на стадионе "Авангард" в Ялте.
"Сегодня наша первая футбольная команда поздравила всех жителей с праздником воссоединения Севастополя и Крыма с Россией и подарила чемпионство в суперкубке. На старте нового сезона почетный титул разыграли действующий чемпион ПЛ КФС футбольный клуб "Севастополь" и обладатель Кубка КФС футбольный клуб "Таврия" (Симферополь)", - написал он.
Победа досталась севастопольским футболистам по итогу серии пенальти. По данным губернатора, в основное время матч закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти севастопольские футболисты одержали победу со счетом 4:1.
Теперь спортсмены отправятся на чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза.
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