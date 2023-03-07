https://crimea.ria.ru/20230307/devyatyy-chempionat-krymskoy-premer-ligi-kto-s-kem-igraet-1127390553.html

Девятый чемпионат крымской Премьер-лиги: кто с кем играет

Девятый чемпионат крымской Премьер-лиги: кто с кем играет - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Девятый чемпионат крымской Премьер-лиги: кто с кем играет

По результатам жеребьевки, первый тур девятого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза откроет матч легендарных команд полуострова – "Таврии" и... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T13:44

2023-03-07T13:44

2023-03-07T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. По результатам жеребьевки, первый тур девятого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза откроет матч легендарных команд полуострова – "Таврии" и "Севастополя". Церемония распределения участников турнира прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.Как пройдет чемпионатПо результатам жеребьевки, в первом туре чемпионата сезона 2023 года сыграют:25 мартаФК "Таврия" – ФК "Севастополь"ФК "Кызылташ" – ФК "Рубин Ялта"26 мартаФК "Океан" – ФК "Алустон-ЮБК"ФК "Черноморец" – ФК "Спарта-КТ"Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин отметил, что новый сезон Премьер-лиги планируют провести в полноценном формате в четыре круга, однако могут быть изменения. Календарь соревнований спланирован таким образом, что заключительный тур второго круга запланирован на 10 июня. Это сделали для того, чтобы в случае успешного прохождения лицензирования крымских команд в рамках ФНЛ, завершить турнир досрочно. Такой шаг позволит клубам полуострова полноценно начать выступление в чемпионате Футбольной национальной лиги России. Кто поборется за СуперкубокНовый футбольный сезон откроется матчем за Суперкубок, в котором сразятся действующий чемпион премьер-лиги ФК "Севастополь" и обладатель Кубка КФС симферопольская "Таврия". Крымское дерби в рамках Суперкубка пройдет в воскресенье, 19 марта на стадионе "Авангард" в Ялте. Начало матча в 14:00.Осенью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что футбольные команды Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой. Запрет ФИФА и УЕФА на участие крымских клубов в российских соревнованиях был введен в 2015 году.Позже стало известно, что Крым должна посетить комиссия ФНЛ, чтобы проинспектировать клубы полуострова на готовность к прохождению лицензирования для участия во второй лиге.

https://crimea.ria.ru/20221024/futbolisty-kryma-i-sevastopolya-poluchat-dostup-k-igram-fnl-spustya-8-let--1125064036.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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