https://crimea.ria.ru/20221024/futbolisty-kryma-i-sevastopolya-poluchat-dostup-k-igram-fnl-spustya-8-let--1125064036.html

Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет

Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет

Футбольные команды Крыма и Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой Футбольной национальной лиги, уже в РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T20:05

2022-10-24T20:05

2022-10-24T20:05

спорт

крым

севастополь

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Футбольные команды Крыма и Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой Футбольной национальной лиги, уже в будущем сезоне 2023 – 2024 гг. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Развожаев отметил, что в связи с ранее введенными ограничениями крымские и севастопольские футбольные команды "были по сути изолированы". За помощь в решении вопроса он поблагодарил замминистра спорта России Одеса Байсултанова и президента ФНЛ Наиля Измайлова.Развожаев отметил, что новые возможности откроются и у детско-юношеских футбольных команд Севастополя и Крыма, которые с 2023 года смогут участвовать во всероссийских соревнованиях.Он добавил, что вопрос вхождения в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма в данный момент находится "в активной работе".В сентября президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов анонсировал проработку вопроса интеграции клубов Крыма в чемпионат.

https://crimea.ria.ru/20220918/v-sevastopole-posle-mnogoletney-rekonstruktsii-otkrylsya-stadion-gornyak--1124542416.html

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым, севастополь, михаил развожаев