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Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет
Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет
Футбольные команды Крыма и Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой Футбольной национальной лиги, уже в РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T20:05
2022-10-24T20:05
спорт
крым
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Футбольные команды Крыма и Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой Футбольной национальной лиги, уже в будущем сезоне 2023 – 2024 гг. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Развожаев отметил, что в связи с ранее введенными ограничениями крымские и севастопольские футбольные команды "были по сути изолированы". За помощь в решении вопроса он поблагодарил замминистра спорта России Одеса Байсултанова и президента ФНЛ Наиля Измайлова.Развожаев отметил, что новые возможности откроются и у детско-юношеских футбольных команд Севастополя и Крыма, которые с 2023 года смогут участвовать во всероссийских соревнованиях.Он добавил, что вопрос вхождения в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма в данный момент находится "в активной работе".В сентября президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов анонсировал проработку вопроса интеграции клубов Крыма в чемпионат.
https://crimea.ria.ru/20220918/v-sevastopole-posle-mnogoletney-rekonstruktsii-otkrylsya-stadion-gornyak--1124542416.html
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спорт, крым, севастополь, михаил развожаев
Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет

Футбольные команды Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с 2023 года

20:05 24.10.2022
 
© Фото: pixabayФутбол
Футбол
© Фото: pixabay
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Футбольные команды Крыма и Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой Футбольной национальной лиги, уже в будущем сезоне 2023 – 2024 гг. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет! Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что в связи с ранее введенными ограничениями крымские и севастопольские футбольные команды "были по сути изолированы". За помощь в решении вопроса он поблагодарил замминистра спорта России Одеса Байсултанова и президента ФНЛ Наиля Измайлова.
Развожаев отметил, что новые возможности откроются и у детско-юношеских футбольных команд Севастополя и Крыма, которые с 2023 года смогут участвовать во всероссийских соревнованиях.
Он добавил, что вопрос вхождения в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма в данный момент находится "в активной работе".
В сентября президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов анонсировал проработку вопроса интеграции клубов Крыма в чемпионат.
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