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Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге
Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге
На будущей неделе руководство ФНЛ проработает вопрос интеграции клубов Крыма в чемпионат. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил президент Футбольной национальной... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T19:38
2022-09-29T19:38
2022-09-29T19:38
спорт
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На будущей неделе руководство ФНЛ проработает вопрос интеграции клубов Крыма в чемпионат. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов. Пресс-служба ФНЛ также сообщила, что 6 октября в формате видеоконференции пройдет заседание экспертно-аналитической группы ФНЛ. Будут обсуждаться вопросы по критериям лицензирования, финансовым и юридическим вопросам. В состав этой рабочей группы войдут специалисты Футбольной национальной лиги, представители Крымского футбольного союза и региональные общественные организации – Республиканская федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя.В начале сентября крымчанин Даниил Хлусевич, игрок "Спартака" вошел в расширенный состав сборной России по футболу.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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спорт, крым
Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге
ФНЛ рассмотрит вопрос интеграции крымских футбольных клубов
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На будущей неделе руководство ФНЛ проработает вопрос интеграции клубов Крыма в чемпионат. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов.
"Мы создали рабочую группу. Планируем на 6 октября проведение конференции с федерацией футбола Крыма. Там обсудим вопросы лицензирования и интеграции. Также поговорим о регламентных документах. На данный момент мы говорим только о Крыме и Севастополе, — цитирует Измайлова "Матч ТВ".
Пресс-служба ФНЛ также сообщила, что 6 октября в формате видеоконференции пройдет заседание экспертно-аналитической группы ФНЛ. Будут обсуждаться вопросы по критериям лицензирования, финансовым и юридическим вопросам. В состав этой рабочей группы войдут специалисты Футбольной национальной лиги, представители Крымского футбольного союза и региональные общественные организации – Республиканская федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя.
В начале сентября крымчанин Даниил Хлусевич, игрок "Спартака" вошел в расширенный состав сборной России по футболу
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