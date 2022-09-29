https://crimea.ria.ru/20220929/krymskie-futbolnye-kluby-mogut-sygrat-v-pervoy-lige--1124666445.html

Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге

Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге

На будущей неделе руководство ФНЛ проработает вопрос интеграции клубов Крыма в чемпионат. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил президент Футбольной национальной... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T19:38

2022-09-29T19:38

2022-09-29T19:38

спорт

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На будущей неделе руководство ФНЛ проработает вопрос интеграции клубов Крыма в чемпионат. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов. Пресс-служба ФНЛ также сообщила, что 6 октября в формате видеоконференции пройдет заседание экспертно-аналитической группы ФНЛ. Будут обсуждаться вопросы по критериям лицензирования, финансовым и юридическим вопросам. В состав этой рабочей группы войдут специалисты Футбольной национальной лиги, представители Крымского футбольного союза и региональные общественные организации – Республиканская федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя.В начале сентября крымчанин Даниил Хлусевич, игрок "Спартака" вошел в расширенный состав сборной России по футболу.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым