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Крымчанин пополнил расширенный состав сборной России

Крымчанин пополнил расширенный состав сборной России - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Крымчанин пополнил расширенный состав сборной России

Перед осенним учебно-тренировочным сбором тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав. Список пополнил 21-летний воспитанник крымского... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T20:32

2022-09-07T20:32

2022-09-07T17:41

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Перед осенним учебно-тренировочным сбором тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав. Список пополнил 21-летний воспитанник крымского футбола, полузащитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич. Об этом сообщает РФС.Среди 35-ти футболистов отмечены три дебютанта. Помимо Хлусевича, это вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев и защитник "Краснодара" Сергей Бородин.Всего за историю российской сборной по футболу это второй случай попадания крымского футболиста в национальные списки. Первым был полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, уроженец Алупки, сыгравший 29 матчей за сборную страны в 2002-2007 годах.В первом официальном матче в стартовом составе московского "Спартака" с "Кубанью" Хлусевич отличился сразу тремя голевыми передачами. В молодежной сборной России (U-21) крымчанин провел шесть матчей и отличился двумя голами.Команда Карпина в сентябре и ноябре проведет серию контрольных встреч. Первую из них россияне сыграют с Командой Киргизии 24 сентября в Бишкеке. По данным РФС, достигнута договоренность о товарищеской игре с Ираном в ноябре.Российские телезрители смогут посмотреть матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Федеральные каналы ВГТРК, "Первый" и "Матч ТВ" приобрели у ФИФА права на трансляцию турнира.

https://crimea.ria.ru/20220830/rossiyskie-telekanaly-pokazhut-matchi-chempionata-mira-v-katare-1124346078.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, севастополь, крым