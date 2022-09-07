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Крымчанин пополнил расширенный состав сборной России - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Крымчанин пополнил расширенный состав сборной России
Крымчанин пополнил расширенный состав сборной России - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Крымчанин пополнил расширенный состав сборной России
Перед осенним учебно-тренировочным сбором тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав. Список пополнил 21-летний воспитанник крымского... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T20:32
2022-09-07T17:41
спорт
севастополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Перед осенним учебно-тренировочным сбором тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав. Список пополнил 21-летний воспитанник крымского футбола, полузащитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич. Об этом сообщает РФС.Среди 35-ти футболистов отмечены три дебютанта. Помимо Хлусевича, это вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев и защитник "Краснодара" Сергей Бородин.Всего за историю российской сборной по футболу это второй случай попадания крымского футболиста в национальные списки. Первым был полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, уроженец Алупки, сыгравший 29 матчей за сборную страны в 2002-2007 годах.В первом официальном матче в стартовом составе московского "Спартака" с "Кубанью" Хлусевич отличился сразу тремя голевыми передачами. В молодежной сборной России (U-21) крымчанин провел шесть матчей и отличился двумя голами.Команда Карпина в сентябре и ноябре проведет серию контрольных встреч. Первую из них россияне сыграют с Командой Киргизии 24 сентября в Бишкеке. По данным РФС, достигнута договоренность о товарищеской игре с Ираном в ноябре.Российские телезрители смогут посмотреть матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Федеральные каналы ВГТРК, "Первый" и "Матч ТВ" приобрели у ФИФА права на трансляцию турнира.
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спорт, севастополь, крым
Крымчанин пополнил расширенный состав сборной России

Крымчанин Даниил Хлусевич, игрок "Спартака" вошел в расширенный состав сборной по футболу

20:32 07.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФутбольный мяч. Архивное фото
Футбольный мяч. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Перед осенним учебно-тренировочным сбором тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав. Список пополнил 21-летний воспитанник крымского футбола, полузащитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич. Об этом сообщает РФС.
Среди 35-ти футболистов отмечены три дебютанта. Помимо Хлусевича, это вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев и защитник "Краснодара" Сергей Бородин.
Всего за историю российской сборной по футболу это второй случай попадания крымского футболиста в национальные списки. Первым был полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, уроженец Алупки, сыгравший 29 матчей за сборную страны в 2002-2007 годах.
В первом официальном матче в стартовом составе московского "Спартака" с "Кубанью" Хлусевич отличился сразу тремя голевыми передачами. В молодежной сборной России (U-21) крымчанин провел шесть матчей и отличился двумя голами.
Команда Карпина в сентябре и ноябре проведет серию контрольных встреч. Первую из них россияне сыграют с Командой Киргизии 24 сентября в Бишкеке. По данным РФС, достигнута договоренность о товарищеской игре с Ираном в ноябре.
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30 августа, 16:39
Российские телеканалы покажут матчи чемпионата мира в Катаре
Российские телезрители смогут посмотреть матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Федеральные каналы ВГТРК, "Первый" и "Матч ТВ" приобрели у ФИФА права на трансляцию турнира.
 
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