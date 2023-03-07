https://crimea.ria.ru/20230307/kogda-krymskie-kluby-nachnut-vystupat-v-fnl-1127405885.html

Когда крымские клубы начнут выступать в ФНЛ

Когда крымские клубы начнут выступать в ФНЛ - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Когда крымские клубы начнут выступать в ФНЛ

Все клубы Премьер-лиги Крымского футбольного союза подали документы для прохождения процедуры аттестации для участия в чемпионате Футбольной национальной лиги... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T19:50

2023-03-07T19:50

2023-03-07T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Все клубы Премьер-лиги Крымского футбольного союза подали документы для прохождения процедуры аттестации для участия в чемпионате Футбольной национальной лиги России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил президент КФС Сергей Бородкин.Как Крым вливается в ФНЛПо словам Бородкина, руководитель рабочей группы ФНЛ уже посещал полуостров и с ним предметно обсуждался вопрос лицензирования команд полуострова.Календарь нового сезона крымской Премьер-лиги спланирован таким образом, что заключительный тур второго круга пройдет 10 июня. В случае успешного прохождения лицензирования, это позволит республиканским командам завершить чемпионат досрочно и влиться в чемпионат ФНЛ.31-й сезон третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Премьер-лиги и Первой лиги, ориентировочно закончится 10 июня (группа Юг). Соревнование проходит по системе "осень-весна".Украинские футболисты в крымском чемпионатеПо словам руководства Крымского футбольного союза, сейчас главной задачей при подготовке очередного чемпионата Премьер-лиги остается интеграция крымских команд в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Президент КФС ответил на вопрос РИА Новости Крым о возможных сложностях с которыми могут столкнуться игроки, которые владеют украинскими паспортами футболиста.По его словам, все эти вопросы будут учтены при прохождении лицензирования, поскольку футбольный союз "над этим работает и обращается с письмами и просьбами"."Нас слышат, нам помогают. Думаю, что у наших ребят не будет вопросов с паспортами футболистов", – резюмировал Бородкин.Осенью прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что футбольные команды Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой. Запрет ФИФА и УЕФА на участие крымских клубов в российских соревнованиях был введен в 2015 году.Позже стало известно, что Крым должна посетить комиссия ФНЛ, чтобы проинспектировать клубы полуострова на готовность к прохождению лицензирования для участия во второй лиге.

https://crimea.ria.ru/20230307/devyatyy-chempionat-krymskoy-premer-ligi-kto-s-kem-igraet-1127390553.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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