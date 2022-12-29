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Умер "Король футбола" Пеле

Умер "Король футбола" Пеле - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Умер "Король футбола" Пеле

Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет, сообщила его дочь Келли Кристина Насименту в социальной сети. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T23:13

2022-12-29T23:13

2022-12-29T23:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет, сообщила его дочь Келли Кристина Насименту в социальной сети. Пеле находился в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу с 30 ноября. Медики диагностировали у него генерализованный отек тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за которой бывший футболист не мог самостоятельно заботиться о себе. В 2022 году его дважды госпитализировали в клинику для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей. Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в Трес-Корасойнс — небольшом городке бразильского штата Минас-Жерайс. В 7 лет начал выступать за местную детскую команду, где отличался очень зрелищной и результативной игрой в атаке. В молодости он играл за несколько любительских команд. В качестве профессионального футболиста играл за клубы "Сантос" (Бразилия) и "Нью-Йорк Космос" (США). В составе сборной Бразилии провел 92 матча и забил 77 голов. Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Лучший игрок Чемпионата мира 1970. Лучший молодой игрок Чемпионата мира 1958. Футболист года в Южной Америке 1973 года. Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов. Пеле – лучший футболист XX века по версии ФИФА. Является лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.Читайте также на РИА Новости Крым:Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогнозУмер легендарный крымский футболист и тренерУмер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, в мире, футбол, спорт, пеле, общество, новости