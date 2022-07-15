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Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев
Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев
Георгий Ярцев, который тренировал сборную России по футболу с 2003 по 2005 год, скончался на 75 году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба футбольного... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T17:48
2022-07-15T17:48
2022-07-15T17:48
спорт
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Георгий Ярцев, который тренировал сборную России по футболу с 2003 по 2005 год, скончался на 75 году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба футбольного клуба "Спартак".Большой футбол для Ярцева начался к 30 годам с выступлений за московский "Спартак". Благодаря успешной игре за "Спартак" его начали вызывать в сборную СССР. В чемпионатах СССР он сыграл 82 матча, забил 38 голов. Чемпион СССР 1979 года. Лучший бомбардир чемпионата СССР 1978 года.Свою тренерскую карьеру Георгий Ярцев начал с 1982 года в футбольной школе "Нефтяник-Капотня". В девяностые он тренировал эстрадно-спортивный клуб "Звёзды спорта" и сам играл в ветеранских сборных. С 1994 по 1998 год тренировал московский "Спартак", который стал чемпионом России в 1996 году. Под руководством Ярцева Сборная России в 2003 году вышла в финальную часть чемпионата Европы. Летом 2016 года стал генеральным директором клуба "Тамбов" в одноименном городе.В качестве тренера он был дважды награжден званием "Тренер года" в России по версии Российского футбольного союза, в 1996 и 2003 годах. Заслуженный тренер России и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. За заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества "Спартак" награжден Орденом Дружбы.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спорт, утраты
Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев
Экс-тренер сборной по футболу России Георгий Ярцев скончался на 75 году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Георгий Ярцев, который тренировал сборную России по футболу с 2003 по 2005 год, скончался на 75 году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба футбольного клуба "Спартак".
"Ушел из жизни легендарный Георгий Александрович Ярцев. Воспитанник костромского футбола навсегда вошел в историю "Спартака" как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек, его голы за красно-белых, знаменитый "пионеротряд" 1996 года и фирменная улыбка навсегда в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта", — говорится в заявлении пресс-службы.
Большой футбол для Ярцева начался к 30 годам с выступлений за московский "Спартак". Благодаря успешной игре за "Спартак" его начали вызывать в сборную СССР. В чемпионатах СССР он сыграл 82 матча, забил 38 голов. Чемпион СССР 1979 года. Лучший бомбардир чемпионата СССР 1978 года.
Свою тренерскую карьеру Георгий Ярцев начал с 1982 года в футбольной школе "Нефтяник-Капотня". В девяностые он тренировал эстрадно-спортивный клуб "Звёзды спорта" и сам играл в ветеранских сборных. С 1994 по 1998 год тренировал московский "Спартак", который стал чемпионом России в 1996 году. Под руководством Ярцева Сборная России в 2003 году вышла в финальную часть чемпионата Европы. Летом 2016 года стал генеральным директором клуба "Тамбов" в одноименном городе.
В качестве тренера он был дважды награжден званием "Тренер года" в России по версии Российского футбольного союза, в 1996 и 2003 годах. Заслуженный тренер России и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. За заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества "Спартак" награжден Орденом Дружбы.