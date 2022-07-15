https://crimea.ria.ru/20220715/umer-eks-trener-sbornoy-rossii-po-futbolu-georgiy-yartsev-1123860815.html

Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев

Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев

Георгий Ярцев, который тренировал сборную России по футболу с 2003 по 2005 год, скончался на 75 году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба футбольного... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T17:48

2022-07-15T17:48

2022-07-15T17:48

спорт

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123860745_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_343cea1415b87b4fac85ca448fb2b4fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Георгий Ярцев, который тренировал сборную России по футболу с 2003 по 2005 год, скончался на 75 году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба футбольного клуба "Спартак".Большой футбол для Ярцева начался к 30 годам с выступлений за московский "Спартак". Благодаря успешной игре за "Спартак" его начали вызывать в сборную СССР. В чемпионатах СССР он сыграл 82 матча, забил 38 голов. Чемпион СССР 1979 года. Лучший бомбардир чемпионата СССР 1978 года.Свою тренерскую карьеру Георгий Ярцев начал с 1982 года в футбольной школе "Нефтяник-Капотня". В девяностые он тренировал эстрадно-спортивный клуб "Звёзды спорта" и сам играл в ветеранских сборных. С 1994 по 1998 год тренировал московский "Спартак", который стал чемпионом России в 1996 году. Под руководством Ярцева Сборная России в 2003 году вышла в финальную часть чемпионата Европы. Летом 2016 года стал генеральным директором клуба "Тамбов" в одноименном городе.В качестве тренера он был дважды награжден званием "Тренер года" в России по версии Российского футбольного союза, в 1996 и 2003 годах. Заслуженный тренер России и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. За заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества "Спартак" награжден Орденом Дружбы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, утраты