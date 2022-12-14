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Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогноз

Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогноз - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Блестящий Месси: эксперт оценил первый полуфинал ЧМ-2022 и дал прогноз

Исход матча между сборными Аргентины и Хорватии, сыгранный накануне в рамках Чемпионата мира по футболу и завершившийся разгромом хорватов, во многом определили РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T16:08

2022-12-14T16:08

2022-12-14T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым, Галина Оленева, Алексей Гончаров. Исход матча между сборными Аргентины и Хорватии, сыгранный накануне в рамках Чемпионата мира по футболу и завершившийся разгромом хорватов, во многом определили точечные моменты, а также вдохновенная игра Лионеля Месси. Дальнейшие позиции Аргентины будут зависеть от ряда факторов, в первую очередь — от исхода игры между Францией и Марокко. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор "ТСК-Таврия" Александр Гайдаш.Накануне аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0 и стали первыми финалистами чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре. До этого сборная Хорватии сыграла два матча по 120 минут и серией послематчевых пенальти с Японией и Бразилией.Точечные моменты и блестящий МессиПо мнению Гайдаша, делать акцент на дополнительное время в предыдущих играх и списывать поражение Хорватии на усталость нельзя, поскольку Аргентина решила все уже в первом тайме:"Сказать, что уже в первом тайме силы игроков Хорватии покинули их, нельзя. Но в этой игре были локальные точечные моменты. И назначение 20-метрового удара, и контратака — то чего мы в принципе на этом Чемпионате мало видим, особенно при стандартных положениях, или при развитии атаки. Вот, увидели вчера второй гол, когда забивала Аргентина — быстрая контратака после стандартного положения Хорватии. После этого Хорватии было очень тяжело. Но и, конечно, на таких больших мероприятиях, как Чемпионат Мира, все решают фигуры. И Месси подтвердил свою значимость в большом футболе и сделал полностью игру", — оценивает он итоги первого полуфинала.Прогнозы на второй полуфиналУже 14 декабря сборная Франции сыграет против Марокко во втором полуфинале. Встреча пройдет на стадионе "Эль-Байт" и начнется в 22.00 по московскому времени."Прогнозы строить сложно, но в моем понимании фавориты — французы. Видим, что у Марокко есть главный козырь — отлаженные действия в оборонительной части. Вопрос в том, насколько футболисты Франции индивидуально могут все эти оборонительные редуты нарушить? И все же предпочтение отдаю французам, а как будет — увидим вечером", — продолжает футбольный эксперт.От исхода вечернего матча будет зависеть не только судьба французов и марокканцев, но и дальнейший расклад сил. Победа Французов, по его мнению, уменьшит шансы Аргентины на Кубок.В целом, по его мнению, в рамках текущего Чемпионата Мира, все команды демонстрируют похожий "оборонительный" стиль игры: "Все пытаются играть в одинаковый футбол — контроль мяча. Получается, задача — не забить гол, а не пропустить. И только после какой-то ошибки раскрывается игра, и мы видим тот футбол, который хотелось бы видеть", — констатирует собеседник агентства.Финальная часть 22-го чемпионата мира по футболу FIFA проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре – прогноз Валерия ГаззаеваЧто нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матчаСборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

спорт, футбол, общество, новости, новости крыма, чемпионат мира по футболу-2022