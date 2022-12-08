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Сборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Сборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ
Сборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Сборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ
В Краснодаре сыграны матчи заключительного 15-го тура Чемпионата национальной футбольной студенческой лиги России. Третий год подряд лучшим студенческим клубом... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T18:26
2022-12-08T18:30
краснодар
спорт
кфу (крымский федеральный университет)
общество
образование в крыму и севастополе
крымский футбол
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Краснодаре сыграны матчи заключительного 15-го тура Чемпионата национальной футбольной студенческой лиги России. Третий год подряд лучшим студенческим клубом страны стала сборная Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, сообщил спортивный обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин.Победа сборной КФУ"В этом сезоне очень серьезное испытание пришлось пережить нашим футболистам под занавес турнира, поскольку в предпоследнем туре они получили единственное поражение от сборной Южного федерального университета из Ростова-на-Дону со счетом 2:4. Но сегодня в заключительном матче они одолели своего главного соперника - сборную Кубанского государственного университета, со счетом 2:1", - сообщил Левин.В итоговой таблице сборная КФУ на первом месте - 42 очка. Кубанский госуниверситет на втором месте - 38 очков. Замкнула тройку сильнейших студенческих клубов страны сборная Чеченского государственного университета - 31 очко.Ход решающего матчаНа 21-й минуте решающего матча счет открыл крымчанин Антон Пенчелюзов. Спустя 12 минут кубанцы сравняли результат - голом в ворота КФУ отметился Владислав Тюфяков. Однако на 40-й минуте первого тайма футболист из Крыма Роман Ходжиев воспользовался точной передачей товарища по команде Александра Музыки и установит окончательный итог всей игры."Таким образом, третий год подряд наши футболисты - лучшие в стране", - напомнил обозреватель.Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге &gt;&gt;Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, футбольные команды Крыма и Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой Футбольной национальной лиги, уже в будущем сезоне 2023 – 2024 годов.
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краснодар, спорт, кфу (крымский федеральный университет), общество, образование в крыму и севастополе, крымский футбол
Сборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ

Футбольная сборная КФУ третий раз подряд стала лучшим студенческим клубом России

18:26 08.12.2022 (обновлено: 18:30 08.12.2022)
 
© Фото: pixabayФутбол
Футбол
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Краснодаре сыграны матчи заключительного 15-го тура Чемпионата национальной футбольной студенческой лиги России. Третий год подряд лучшим студенческим клубом страны стала сборная Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, сообщил спортивный обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин.
Победа сборной КФУ
"В этом сезоне очень серьезное испытание пришлось пережить нашим футболистам под занавес турнира, поскольку в предпоследнем туре они получили единственное поражение от сборной Южного федерального университета из Ростова-на-Дону со счетом 2:4. Но сегодня в заключительном матче они одолели своего главного соперника - сборную Кубанского государственного университета, со счетом 2:1", - сообщил Левин.
В итоговой таблице сборная КФУ на первом месте - 42 очка. Кубанский госуниверситет на втором месте - 38 очков. Замкнула тройку сильнейших студенческих клубов страны сборная Чеченского государственного университета - 31 очко.
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Ход решающего матча
На 21-й минуте решающего матча счет открыл крымчанин Антон Пенчелюзов. Спустя 12 минут кубанцы сравняли результат - голом в ворота КФУ отметился Владислав Тюфяков. Однако на 40-й минуте первого тайма футболист из Крыма Роман Ходжиев воспользовался точной передачей товарища по команде Александра Музыки и установит окончательный итог всей игры.
"Таким образом, третий год подряд наши футболисты - лучшие в стране", - напомнил обозреватель.
Крымские футбольные клубы могут сыграть в Первой лиге >>
Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, футбольные команды Крыма и Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой Футбольной национальной лиги, уже в будущем сезоне 2023 – 2024 годов.
 
КраснодарСпортКФУ (Крымский федеральный университет)ОбществоОбразование в Крыму и СевастополеКрымский футбол
 
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