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Что нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матча

Что нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матча - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Что нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матча

Люди с плохим зрением и незрячие тоже с удовольствием участвуют в массовых видах спорта, один из наиболее популярных — футбол. О том, как проходят футбольные... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T20:45

2022-12-09T20:45

2022-12-09T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Люди с плохим зрением и незрячие тоже с удовольствием участвуют в массовых видах спорта, один из наиболее популярных — футбол. О том, как проходят футбольные турниры людей с плохим зрением, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель Крымского регионального отделения Общероссийской Физкультурно-спортивной Общественной организации инвалидов "Федерация слепых футболистов" Любовь Бевз.Особенности игры: шумный мяч, бортик и повязкиПервые национальные соревнования по футболу для слепых прошли еще в 1986 году в Испании, затем только через 12 лет состоялся Чемпионат Мира. В России активно этот вид спорта развивается только с 2004 года, в Крыму — всего год.Ключевая отличительная особенность игры в футбол для слепых — это оборудование. Для этого создан специальный мяч, внутри которого установлены трещотки, и когда мяч катится, незрячий футболист его слышит и двигается в его направлении.Второй важный элемент игры — повязка на глаза. Именно она уравнивает шансы в игре как для людей с ограниченным зрением, так и для тех, кто совсем ничего не видит.Поле для игры стандартное — 20 на 40 метров. На таком играют и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Третья особенность матча в том, что границы поля окружены бортами."Борта идут по периметру, высотой 1,3 метра. Это делается для того, чтобы игроки чувствовали размеры поля. Во-вторых — это конечно же безопасность", — рассказала она.Всего в команде пять человек. Четыре игрока незрячих, и один — слабовидящий, в роли вратаря. За воротами соперника всегда находится "гид". Он дает подсказки игрокам, чтобы они понимали, как нужно двигаться. Направлять может и вратарь.Как слепой футбол попал в КрымПо словам Бевз, однажды вернувшись после конференции Федерации слепых футболистов РФ, она решила, что такой спорт должен появиться и в Крыму. Собрала заинтересованных людей и начала организацию мини-футбола для слепых."Была встреча с министром спорта Республики Крым, депутатами Госсовета. И там мы разработали дорожную карту на год", — поделилась она.Теперь популярным видом спорта занимаются две команды мальчиков и девочек. График тренировок плотный — шесть часов в неделю. Форму и оборудование детям подарил совет попечителей. Есть и команда взрослых, но пока одна."Поскольку я была руководителем регионального отделения (Федерации слепых футболистов — ред.) — мы решили создать такую федерацию и в Республике Крым. Она была создана, с июня мы активно работаем", — рассказала председатель.Команда по футболу для слепых побывала на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде, а к недавнему турниру в Крыму присоединились команды из ЛНР, ДНР и других регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь на ощупь: как незрячие проводят экскурсии вслепую >>Незрячий турист и собака-поводырь побывали в гостях у РИА Новости Крым >>Больше, чем питомец: в Крыму появилась первая в регионе собака-поводырь >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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