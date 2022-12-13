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Кто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре – прогноз Валерия Газзаева - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Кто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре – прогноз Валерия Газзаева
Кто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре – прогноз Валерия Газзаева - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Кто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре – прогноз Валерия Газзаева
Заслуженный тренер России, экс-наставник российской сборной Валерий Газзаев назвал Аргентину и Францию фаворитами предстоящих полуфинальных поединков чемпионата РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T18:13
2022-12-13T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заслуженный тренер России, экс-наставник российской сборной Валерий Газзаев назвал Аргентину и Францию фаворитами предстоящих полуфинальных поединков чемпионата мира по футболу в Катаре.Идеальный финалПо его словам, Аргентина сегодня выглядит очень сильной командой, но и хорваты, которые на втором подряд чемпионате мира входят в четверку сильнейших сборных, показали себя с самой лучшей стороны."Конечно, матч будет непростой, тем не менее, предпочтение отдаю сборной Аргентины. У них очень хороший подбор игроков, есть высококлассные исполнители, и, конечно же, присутствие лучшего игрока мирового футбола Лионеля Месси придает команде большой стимул. Видно, что все игроки сборной Аргентины нацелены на победу в этом турнире, а хороший настрой – это залог успеха", – отметил заслуженный тренер России в комментарии РИА Новости Крым.Что касается второго поединка, Газзаев отдает предпочтение сборной Франции."Безусловно, команда Марокко – главная сенсация турнира, они уже стали героями, войдя в четверку лучших команд мира. Марроканцы в предыдущих играх показали хорошую выучку, тактическую гибкость, отличное физическое состояние, невероятную сплоченность и величайшую самоотдачу не только в каждом матче, но и в каждом игровом эпизоде. В футболе бывают такие ситуации, когда порядок бьет класс, тем не менее, в предстоящем поединке отдаю предпочтение сборной Франции – действующим чемпионам мира", – заключил специалист.Когда состоятся матчиПолуфинальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией состоится 13 декабря на стадионе "Лусаил", начало – в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит итальянский арбитр Даниэле Орсато. Аргентина и Хорватия дважды встречались на чемпионатах мира – в 1998 и 2018 годах. Оба поединка прошли в рамках группового этапа. В 1998 году сильнее оказались южноамериканцы (1:0), а в 2018-м – европейцы (3:0).Второй полуфинальный матч Франция – Марокко пройдет на следующий день, 14 декабря. Он также начнется в 22:00. Соперников рассудит арбитр из Мексики Сесар Артуро Рамос. На мировых первенствах французы и марокканцы никогда не играли друг с другом.
https://crimea.ria.ru/20221209/chto-nuzhno-dlya-igry-v-futbol-vslepuyu-osnovnye-osobennosti-matcha-1125788652.html
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футбол, чемпионат мира по футболу-2022, мнения, в мире, спорт, авторы
Кто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре – прогноз Валерия Газзаева

Валерий Газзаев спрогнозировал исходы полуфинальных матчей ЧМ-2022 в Катаре

18:13 13.12.2022
 
© BERTRAND GUAY / AFPНападающий сборной Франции по футболу Оливье Жиру и нападающий Усман Дембеле
Нападающий сборной Франции по футболу Оливье Жиру и нападающий Усман Дембеле
© BERTRAND GUAY / AFP
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заслуженный тренер России, экс-наставник российской сборной Валерий Газзаев назвал Аргентину и Францию фаворитами предстоящих полуфинальных поединков чемпионата мира по футболу в Катаре.

Идеальный финал

"Полагаю, идеальным финалом было бы противостояние Аргентины и Франции. С точки зрения нынешнего уровня команд они являются фаворитами предстоящих полуфинальных матчей", – сказал Газзаев.
По его словам, Аргентина сегодня выглядит очень сильной командой, но и хорваты, которые на втором подряд чемпионате мира входят в четверку сильнейших сборных, показали себя с самой лучшей стороны.
"Конечно, матч будет непростой, тем не менее, предпочтение отдаю сборной Аргентины. У них очень хороший подбор игроков, есть высококлассные исполнители, и, конечно же, присутствие лучшего игрока мирового футбола Лионеля Месси придает команде большой стимул. Видно, что все игроки сборной Аргентины нацелены на победу в этом турнире, а хороший настрой – это залог успеха", – отметил заслуженный тренер России в комментарии РИА Новости Крым.
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Что касается второго поединка, Газзаев отдает предпочтение сборной Франции.
"Безусловно, команда Марокко – главная сенсация турнира, они уже стали героями, войдя в четверку лучших команд мира. Марроканцы в предыдущих играх показали хорошую выучку, тактическую гибкость, отличное физическое состояние, невероятную сплоченность и величайшую самоотдачу не только в каждом матче, но и в каждом игровом эпизоде. В футболе бывают такие ситуации, когда порядок бьет класс, тем не менее, в предстоящем поединке отдаю предпочтение сборной Франции – действующим чемпионам мира", – заключил специалист.
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Когда состоятся матчи

Полуфинальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией состоится 13 декабря на стадионе "Лусаил", начало – в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит итальянский арбитр Даниэле Орсато. Аргентина и Хорватия дважды встречались на чемпионатах мира – в 1998 и 2018 годах. Оба поединка прошли в рамках группового этапа. В 1998 году сильнее оказались южноамериканцы (1:0), а в 2018-м – европейцы (3:0).
Второй полуфинальный матч Франция – Марокко пройдет на следующий день, 14 декабря. Он также начнется в 22:00. Соперников рассудит арбитр из Мексики Сесар Артуро Рамос. На мировых первенствах французы и марокканцы никогда не играли друг с другом.
 
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