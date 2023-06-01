https://crimea.ria.ru/20230601/futbolnyy-klub-sevastopol-budet-igrat-v-chempionate-rossii-1129124335.html

Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России

Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России

Футбольный клуб "Севастополь" прошел аттестацию и теперь сможет играть в чемпионате России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, в... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T11:29

2023-06-01T11:29

2023-06-01T11:29

футбол

крымский футбол

футбольный клуб "севастополь"

спорт

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110078/26/1100782606_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_f8402fd1cbaa6f7b0bde768dc21a4542.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" прошел аттестацию и теперь сможет играть в чемпионате России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, в современной истории российского футбола такое впервые.По словам Развожаева, клуб прошел процедуру лицензирования по пяти критериям, таким как: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. А это значит, что ФК "Севастополь" сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги.Губернатор отметил, что этот успех – отличный стимул для дальнейшего развития севастопольского футбола. И поблагодарил за "большую работу", которая была проделана для решения вопроса, замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова и президента Футбольной национальной лиги Наиля Измайлова.Читайте также на РИА Новости Крым:Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

футбол, крымский футбол, футбольный клуб "севастополь", спорт, севастополь, новости крыма, михаил развожаев