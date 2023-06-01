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Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России
Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России
Футбольный клуб "Севастополь" прошел аттестацию и теперь сможет играть в чемпионате России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, в... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T11:29
2023-06-01T11:29
2023-06-01T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" прошел аттестацию и теперь сможет играть в чемпионате России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, в современной истории российского футбола такое впервые.По словам Развожаева, клуб прошел процедуру лицензирования по пяти критериям, таким как: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. А это значит, что ФК "Севастополь" сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги.Губернатор отметил, что этот успех – отличный стимул для дальнейшего развития севастопольского футбола. И поблагодарил за "большую работу", которая была проделана для решения вопроса, замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова и президента Футбольной национальной лиги Наиля Измайлова.Читайте также на РИА Новости Крым:Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге
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футбол, крымский футбол, футбольный клуб "севастополь", спорт, севастополь, новости крыма, михаил развожаев
Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России
Развожаев: ФК "Севастополь" аттестован и сможет выступать в первенстве чемпионата России
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" прошел аттестацию и теперь сможет играть в чемпионате России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, в современной истории российского футбола такое впервые.
По словам Развожаева, клуб прошел процедуру лицензирования по пяти критериям, таким как: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. А это значит, что ФК "Севастополь" сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги.
"Футбольный клуб "Севастополь" успешно прошел процедуру аттестации в Футбольной национальной лиге и будет выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России. В современной истории российского футбола – это впервые!" – написал Развожаев.
Губернатор отметил, что этот успех – отличный стимул для дальнейшего развития севастопольского футбола. И поблагодарил за "большую работу", которая была проделана для решения вопроса, замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова и президента Футбольной национальной лиги Наиля Измайлова.
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