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Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ

Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Футбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ

Для развития детского и юношеского футбола в России необходимо уйти от статуса легионера, в этом случае талантливые спортсмены из Крыма, Севастополя и новых... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T21:15

2023-03-30T21:15

2023-03-30T21:15

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Для развития детского и юношеского футбола в России необходимо уйти от статуса легионера, в этом случае талантливые спортсмены из Крыма, Севастополя и новых российских регионов будут иметь возможность расти и развиваться. Такое мнение в комментарии РИА Крым высказал председатель Федерации футбола Севастополя, вице-президент Крымского футбольного союза (КФС) Александр Красильников.Иностранцы в футболеНа официальном портале правовой информации опубликован проект, согласно которому Министерство спорта РФ планирует разрешить футболистам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма играть в чемпионате России без статуса легионеров.Уточняется, что под это разрешение попадают спортсмены, постоянно проживающие или временно пребывавшие в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по состоянию на 4 октября 2022 года, либо проживавших или временно пребывавших на этих территориях в общей сложности не меньше 24 месяцев."Конечно, для развития детского и юношеского футбола и для перспективного развития талантливых мальчишек и девчонок, мы должны стремиться к тому, чтобы у нас не было статуса легионеров. Так уже поступили некоторые страны, в этом нет проблемы. Для того, чтобы не доказывать и не спорить в международных футбольных инстанциях, надо просто признать, что лица, проживающие на тех или иных территориях, не являются легионерами", - подчеркнул Красильников. И добавил: в этом случае спортсмены смогут, несмотря на свой "футбольный паспорт", "играть как россияне".Он уточнил, что сейчас крымские и севастопольские спортсмены не могут играть во второй лиге, а в первой и премьер-лиге - только как легионеры. Но предпочтения отдают "какому-нибудь легионеру из Бразилии, чем нашему футболисту".И привел пример: севастопольская спортсменка Марина Федорова в 2018 году была признана лучшей футболисткой мира по версии УЕФА по пляжному футболу, но нигде не была показана ее связи с Севастополем."Ни компенсации, ни премии, ни даже звания какого-нибудь ее отец-тренер не был удостоен", - сетует Красильников.Также по его мнению, открытым остается вопрос выплаты клубам компенсаций за спортсменов."К сожалению, Всероссийским футбольным союзом (РФС) не установлены правила компенсации за футболистов. То есть, детей из наших клубов будут просто забирать без всяких компенсаций клубу. Тогда как если забирают игрока из российского или иностранного клуба, за него платят деньги в рамках контракта. Меня больше волнует вопрос, как РФС будет компенсировать финансовые неустойки перед футбольными клубами Крыма и Севастополя", - заключил он.Дети смогут играть официально"Это здорово, что наши футболисты смогут принимать участие в командах премьер-лиги и ФНЛ (Футбольная национальная лига – ред.). Это толчок для развития и продвижение, ведь наши футболисты, что называется, варились только в собственном соку, и участвовали только в Чемпионате Крыма. Теперь же их смогут приглашать для участия во всероссийских соревнованиях", - комментируя планы Минспорта России сказал РИА Новости Крым первый замминистра спорта региона Сергей Гниздыло.По его словам, крымские спортсмены на общероссийских соревнованиях смогут достойно конкурировать.В свою очередь, замдиректора по стратегическому развитию АНО "Академия футбола Крыма" Ольга Безугловец назвала возможность играть в чемпионате России без статуса легионеров "отличной новостью""Если футболистам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма разрешат играть в чемпионате России без статуса легионеров, это даст полные перспективы участия наших детско-юношеских команд во всех официальных всероссийских соревнованиях", - сказала она.Кроме того, по словам Безугловец, спортсмены и тренеры смогут получали разряды и звания, что немаловажно для карьерного роста.Читайте также на РИА Новости Крым:Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023Что нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матчаФизкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчик

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крымский футбол, футбол, новые регионы россии, спорт, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область