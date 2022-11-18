https://crimea.ria.ru/20221118/fizkulturnyy-kompleks-v-sakakh-dostroit-novyy-podryadchik-1125427468.html
Физкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчик
Физкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчик - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Физкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчик
В Крыму сменили подрядчика по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках, стоимость работ увеличилась. Соответствующее распоряжение главы... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T10:49
2022-11-18T10:49
2022-11-18T10:49
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спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму сменили подрядчика по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках, стоимость работ увеличилась. Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на официальном сайте правительства республики.Речь идет о строительстве комплекса с универсальным игровым залом размером 42 на 24 метра на улице Заводской, в районе пруда Ковш. О планах по его возведению сообщалось в мае минувшего года. Тогда заявленная цена стройки составляла 131,7 миллиона рублей, а подрядчиком была назначена калужская "Строительная компания "Турстрой". В соответствии с новым документом стоимость и подрядчик меняются.По его условиям, работы должны быть завершены до конца 2023 года, авансовый платеж равен 60% от суммы контракта. Подрядная организация зарегистрирована в Саках. Заказчиком выступит местное муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство".В июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что контракт с подрядчиком на строительство комплекса расторгнут из-за невыполнения им обязательств: работы на объекте, который должен быть достроен до конца года, выполнены всего на четверть. Ранее объект обещали построить до 31 декабря 2022 года.Новый спортивный комплекс изначально включал в себя площадки для игровых видов спорта, таких как футбол, волейбол и баскетбол, зал для занятий единоборствами и площадку для настольного тенниса.
https://crimea.ria.ru/20220608/aksenov-zayavil-o-sryve-stroitelstva-sportivnogo-kompleksa-v-sakakh-1123484469.html
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крым, спорт
Физкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчик
Стоимость строительства физкультурного центра в Саках выросла, подрядчика сменили
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму сменили подрядчика по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках, стоимость работ увеличилась. Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на официальном сайте правительства республики.
Речь идет о строительстве комплекса с универсальным игровым залом размером 42 на 24 метра на улице Заводской, в районе пруда Ковш. О планах по его возведению сообщалось
в мае минувшего года. Тогда заявленная цена стройки составляла 131,7 миллиона рублей, а подрядчиком была назначена калужская "Строительная компания "Турстрой". В соответствии с новым документом стоимость и подрядчик меняются.
"Определить ООО "Стандарт Девелопмент" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса" <…> с ценой Контракта 183,2 млн рублей", - сказано в тексте нового распоряжения.
По его условиям, работы должны быть завершены до конца 2023 года, авансовый платеж равен 60% от суммы контракта. Подрядная организация зарегистрирована в Саках. Заказчиком выступит местное муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство".
В июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что контракт с подрядчиком на строительство комплекса расторгнут из-за невыполнения им обязательств: работы на объекте, который должен быть достроен до конца года, выполнены всего на четверть.
Ранее объект обещали построить до 31 декабря 2022 года.
Новый спортивный комплекс изначально включал в себя площадки для игровых видов спорта, таких как футбол, волейбол и баскетбол, зал для занятий единоборствами и площадку для настольного тенниса.