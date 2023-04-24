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В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге

В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге - РИА Новости Крым, 24.04.2023

В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге

Участие крымских клубов в составе Второй лиги придаст огромный импульс развитию футбола на полуострове и даст Крыму и Севастополю перспективы для подготовки... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T21:03

2023-04-24T21:03

2023-04-24T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участие крымских клубов в составе Второй лиги придаст огромный импульс развитию футбола на полуострове и даст Крыму и Севастополю перспективы для подготовки резерва для национальной сборной России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал генеральный директор ФК "Севастополь" Валерий Чалый, комментируя соответствующее решение ФНЛ (Футбольной национальной лиги).Ранее в ФНЛ заявили о готовности принять крымские клубы "Таврия" (Симферополь), "Севастополь", "Рубин" (Ялта) и "Океан" (Керчь) в случае прохождения аттестации в состав Второй лиги – третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Премьер-лиги и Первой лиги. По словам руководства организации, это решение принято по итогам анализа инфраструктуры, правовых вопросов, спортивных и финансовых критериев.Он также сообщил, что ФК "Севастополь" уже направил документы в ФНЛ для прохождения аттестации. В целом данная процедура занимает один месяц."То есть в течение месяца к нам должна приехать комиссия, все осмотреть и сделать вывод о допуске или недопуске клуба к участию во Второй лиге. Процедура должна закончиться в конце мая. Поэтому у нас будет время на исправление замечаний, если таковые возникнут", – добавил гендиректор клуба.Согласно решению Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) крымские клубы после вхождения Крыма в состав РФ выступают в чемпионате региона, организация сохраняет запрет на участие клубов региона в турнирах Российского футбольного союза (РФС).В марте этого года президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин заявил, что все клубы Премьер-лиги КФС подали документы для прохождения процедуры аттестации для участия в чемпионате Футбольной национальной лиги России.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – МишустинФутбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФКоманда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023

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