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В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге
В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге - РИА Новости Крым, 24.04.2023
В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге
Участие крымских клубов в составе Второй лиги придаст огромный импульс развитию футбола на полуострове и даст Крыму и Севастополю перспективы для подготовки... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T21:03
2023-04-24T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участие крымских клубов в составе Второй лиги придаст огромный импульс развитию футбола на полуострове и даст Крыму и Севастополю перспективы для подготовки резерва для национальной сборной России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал генеральный директор ФК "Севастополь" Валерий Чалый, комментируя соответствующее решение ФНЛ (Футбольной национальной лиги).Ранее в ФНЛ заявили о готовности принять крымские клубы "Таврия" (Симферополь), "Севастополь", "Рубин" (Ялта) и "Океан" (Керчь) в случае прохождения аттестации в состав Второй лиги – третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Премьер-лиги и Первой лиги. По словам руководства организации, это решение принято по итогам анализа инфраструктуры, правовых вопросов, спортивных и финансовых критериев.Он также сообщил, что ФК "Севастополь" уже направил документы в ФНЛ для прохождения аттестации. В целом данная процедура занимает один месяц."То есть в течение месяца к нам должна приехать комиссия, все осмотреть и сделать вывод о допуске или недопуске клуба к участию во Второй лиге. Процедура должна закончиться в конце мая. Поэтому у нас будет время на исправление замечаний, если таковые возникнут", – добавил гендиректор клуба.Согласно решению Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) крымские клубы после вхождения Крыма в состав РФ выступают в чемпионате региона, организация сохраняет запрет на участие клубов региона в турнирах Российского футбольного союза (РФС).В марте этого года президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин заявил, что все клубы Премьер-лиги КФС подали документы для прохождения процедуры аттестации для участия в чемпионате Футбольной национальной лиги России.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – МишустинФутбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФКоманда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023
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крым, севастополь, спорт, россия, футбол, крымский футбол, валерий чалый, мнения, общество
В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге

Глава ФК "Севастополь" Чалый: клуб подал документы для участия во Второй лиге России

21:03 24.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участие крымских клубов в составе Второй лиги придаст огромный импульс развитию футбола на полуострове и даст Крыму и Севастополю перспективы для подготовки резерва для национальной сборной России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал генеральный директор ФК "Севастополь" Валерий Чалый, комментируя соответствующее решение ФНЛ (Футбольной национальной лиги).
Ранее в ФНЛ заявили о готовности принять крымские клубы "Таврия" (Симферополь), "Севастополь", "Рубин" (Ялта) и "Океан" (Керчь) в случае прохождения аттестации в состав Второй лиги – третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Премьер-лиги и Первой лиги. По словам руководства организации, это решение принято по итогам анализа инфраструктуры, правовых вопросов, спортивных и финансовых критериев.
"Конечно, это будет большой скачок в развитии не только профессионального, но и детско-юношеского футбола в Крыму, будет способствовать усовершенствованию подготовки наших футболистов на разных этапах, чтобы футбол выходил на уровень официальных соревнований. Это также даст нам большие перспективы для подготовки, не побоюсь этого слова, резерва для сборной команды России. Наш край богат на таланты, а климатические условия в Крыму просто идеальны для занятия футболом", – отметил Чалый.
Он также сообщил, что ФК "Севастополь" уже направил документы в ФНЛ для прохождения аттестации. В целом данная процедура занимает один месяц.
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"То есть в течение месяца к нам должна приехать комиссия, все осмотреть и сделать вывод о допуске или недопуске клуба к участию во Второй лиге. Процедура должна закончиться в конце мая. Поэтому у нас будет время на исправление замечаний, если таковые возникнут", – добавил гендиректор клуба.
Согласно решению Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) крымские клубы после вхождения Крыма в состав РФ выступают в чемпионате региона, организация сохраняет запрет на участие клубов региона в турнирах Российского футбольного союза (РФС).
В марте этого года президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин заявил, что все клубы Премьер-лиги КФС подали документы для прохождения процедуры аттестации для участия в чемпионате Футбольной национальной лиги России.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСевастопольСпортРоссияФутболКрымский футболВалерий ЧалыйМненияОбщество
 
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