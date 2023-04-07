https://crimea.ria.ru/20230407/novye-regiony-rf-smogut-sozdavat-svoi-sportivnye-federatsii--mishustin-1128050129.html

Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин

Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин

Профессиональные спортсмены новых регионов России получат такие же права и возможности, как их коллеги из других российских регионов, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T19:11

2023-04-07T19:11

2023-04-07T19:11

спорт

новые регионы россии

россия

правительство россии

михаил мишустин

общество

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Профессиональные спортсмены новых регионов России получат такие же права и возможности, как их коллеги из других российских регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.Согласно заонопроекту, предложенному на обсуждение, новые регионы смогут:— создавать региональные федерации и входить в общероссийские;— присваивать спортивные разряды и звания;— участвовать в соревнованиях любого уровня — индивидуально или в составе сборных;— получать положенные выплаты и преференции, в том числе для победителей и призеров."А тем, кто имеет значок ГТО, будут засчитываться дополнительно баллы при поступлении в российские вузы", - проинформировал глава правительства.Свой путь признания когда-то проходили и крымские спортсмены. Накануне в Крымской федерации футбола прокомментировали законопроект появившийся на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Министерство спорта РФ планирует разрешить футболистам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма играть в чемпионате России без статуса легионеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ ПутинаЧто с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовоеФутбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ

новые регионы россии

россия

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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