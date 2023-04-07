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Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин
Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин
Профессиональные спортсмены новых регионов России получат такие же права и возможности, как их коллеги из других российских регионов, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T19:11
2023-04-07T19:11
2023-04-07T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Профессиональные спортсмены новых регионов России получат такие же права и возможности, как их коллеги из других российских регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.Согласно заонопроекту, предложенному на обсуждение, новые регионы смогут:— создавать региональные федерации и входить в общероссийские;— присваивать спортивные разряды и звания;— участвовать в соревнованиях любого уровня — индивидуально или в составе сборных;— получать положенные выплаты и преференции, в том числе для победителей и призеров."А тем, кто имеет значок ГТО, будут засчитываться дополнительно баллы при поступлении в российские вузы", - проинформировал глава правительства.Свой путь признания когда-то проходили и крымские спортсмены. Накануне в Крымской федерации футбола прокомментировали законопроект появившийся на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Министерство спорта РФ планирует разрешить футболистам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма играть в чемпионате России без статуса легионеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ ПутинаЧто с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовоеФутбол без легионеров: в Крыму оценили возможность играть в чемпионате РФ
новые регионы россии
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спорт, новые регионы россии, россия, правительство россии, михаил мишустин, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости
Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин
Новые регионы будут включены в российскую систему спорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Профессиональные спортсмены новых регионов России получат такие же права и возможности, как их коллеги из других российских регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Сегодня в повестке законопроект по распространению отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи. Подготовленный правительством документ позволит им создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания", - сказал Мишустин.
Согласно заонопроекту, предложенному на обсуждение, новые регионы смогут:
— создавать региональные федерации и входить в общероссийские;
— присваивать спортивные разряды и звания;
— участвовать в соревнованиях любого уровня — индивидуально или в составе сборных;
— получать положенные выплаты и преференции, в том числе для победителей и призеров.
"А тем, кто имеет значок ГТО, будут засчитываться дополнительно баллы при поступлении в российские вузы", - проинформировал глава правительства.
Свой путь признания когда-то проходили и крымские спортсмены. Накануне в Крымской федерации футбола прокомментировали
законопроект появившийся на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Министерство спорта РФ планирует разрешить футболистам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма играть в чемпионате России без статуса легионеров.
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