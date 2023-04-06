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Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина
Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина
Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ, в который в том числе вошел гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин. Документ опубликован... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T14:51
2023-04-06T14:51
сергей карякин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ, в который в том числе вошел гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Среди прочих, в состав Общественной палаты вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, начальник отдела производства радиоконтента медиагруппы "Россия сегодня", писатель Армен Гаспарян, певица Диана Гурцкая, ректор ГИТИС Григорий Заславский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, историк Наталья Нарочницкая и другие деятели культуры, науки, искусства, масс-медиа, руководители промышленных предприятий, медицинских организаций, духовные лидеры разных конфессий.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил награду руководителю ансамбля из СевастополяПутин наградил медалью гроссмейстера из Крыма КарякинаПутин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
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сергей карякин, общественная палата российской федерации, спорт, общество, россия, новости, медиагруппа "россия сегодня", крым, новости крыма
Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина

Путин утвердил состав Общественной палаты РФ: в него вошел крымский шахматист Карякин

14:51 06.04.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГроссмейстер Сергей Карякин
Гроссмейстер Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ, в который в том числе вошел гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц:… Карякин С.А., гроссмейстер России, сопредседатель Общероссийской молодежной общественной организации "Ассоциация студенческих спортивных клубов России", - говорится в указе.
Среди прочих, в состав Общественной палаты вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, начальник отдела производства радиоконтента медиагруппы "Россия сегодня", писатель Армен Гаспарян, певица Диана Гурцкая, ректор ГИТИС Григорий Заславский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, историк Наталья Нарочницкая и другие деятели культуры, науки, искусства, масс-медиа, руководители промышленных предприятий, медицинских организаций, духовные лидеры разных конфессий.
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