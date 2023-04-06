https://crimea.ria.ru/20230406/krymskiy-shakhmatist-karyakin-voshel-v-obschestvennuyu-palatu-rf--ukaz-putina-1128017495.html
Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина
Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина
Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ, в который в том числе вошел гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин. Документ опубликован... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T14:51
2023-04-06T14:51
2023-04-06T14:51
сергей карякин
общественная палата российской федерации
спорт
общество
россия
новости
медиагруппа "россия сегодня"
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/77/1117417710_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_fbb06d9edb7210ccf7ca405231bd26bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ, в который в том числе вошел гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Среди прочих, в состав Общественной палаты вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, начальник отдела производства радиоконтента медиагруппы "Россия сегодня", писатель Армен Гаспарян, певица Диана Гурцкая, ректор ГИТИС Григорий Заславский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, историк Наталья Нарочницкая и другие деятели культуры, науки, искусства, масс-медиа, руководители промышленных предприятий, медицинских организаций, духовные лидеры разных конфессий.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил награду руководителю ансамбля из СевастополяПутин наградил медалью гроссмейстера из Крыма КарякинаПутин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/77/1117417710_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_774c153f6e848711edd1546091b5dbe5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей карякин, общественная палата российской федерации, спорт, общество, россия, новости, медиагруппа "россия сегодня", крым, новости крыма
Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ: в него вошел крымский шахматист Карякин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ, в который в том числе вошел гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц:… Карякин С.А., гроссмейстер России, сопредседатель Общероссийской молодежной общественной организации "Ассоциация студенческих спортивных клубов России", - говорится в указе.
Среди прочих, в состав Общественной палаты вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, начальник отдела производства радиоконтента медиагруппы "Россия сегодня", писатель Армен Гаспарян, певица Диана Гурцкая, ректор ГИТИС Григорий Заславский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, историк Наталья Нарочницкая и другие деятели культуры, науки, искусства, масс-медиа, руководители промышленных предприятий, медицинских организаций, духовные лидеры разных конфессий.
Читайте также на РИА Новости Крым: