https://crimea.ria.ru/20230406/krymskiy-shakhmatist-karyakin-voshel-v-obschestvennuyu-palatu-rf--ukaz-putina-1128017495.html

Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина

Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина

Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ, в который в том числе вошел гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин. Документ опубликован... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T14:51

2023-04-06T14:51

2023-04-06T14:51

сергей карякин

общественная палата российской федерации

спорт

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россия

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медиагруппа "россия сегодня"

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты РФ, в который в том числе вошел гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Среди прочих, в состав Общественной палаты вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, начальник отдела производства радиоконтента медиагруппы "Россия сегодня", писатель Армен Гаспарян, певица Диана Гурцкая, ректор ГИТИС Григорий Заславский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, историк Наталья Нарочницкая и другие деятели культуры, науки, искусства, масс-медиа, руководители промышленных предприятий, медицинских организаций, духовные лидеры разных конфессий.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил награду руководителю ансамбля из СевастополяПутин наградил медалью гроссмейстера из Крыма КарякинаПутин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей карякин, общественная палата российской федерации, спорт, общество, россия, новости, медиагруппа "россия сегодня", крым, новости крыма