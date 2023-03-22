https://crimea.ria.ru/20230322/putin-vruchil-nagradu-rukovoditelyu-ansamblya-iz-sevastopolya--1127701823.html

Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя

Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя

Президент России Владимир Путин вручил премию руководителю народного хореографического ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко из Севастополя. Церемония прошла в... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T14:57

2023-03-22T14:57

2023-03-22T14:57

владимир путин (политик)

севастополь

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виктор гоцуленко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил премию руководителю народного хореографического ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко из Севастополя. Церемония прошла в Кремле, трансляция велась на ТК "Россия 24".Указом президента РФ Виктору Гоцуленко присуждена премия за произведения в области литературы и искусства и присвоено почетное звание лауреата премии президента РФ за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования Военно-Морского флота.Обращаясь к президенту, руководитель заслуженного коллектива народного творчества поблагодарил его "за столь высокую оценку скромного труда".Вместе с ним президентские премии получила худрук заслуженного коллектива народного творчества "Ансамбль танца "Радость" из Мурманска Лариса Феоктистова, а также молодые деятели культуры – режиссер Айдар Заббаров и скульптор Екатерина Пильникова.Обращаясь к лауреатам, президент отметил, как важна и знакова преемственность поколений в культуре и искусстве.С получением президентской премии деятеля искусства из Севастополя Виктора Гоцуленко поздравил губернатор Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что народный хореографический ансамбль "Радость" – это гордость Балаклавы и всего Севастополя."Радость" сегодня – это более 300 девочек и мальчиков, юношей и девушек в возрасте от 5 до 18 лет... Коллектив с собственным узнаваемым почерком и характером. Уникальные методики преподавания воспитали любовь к прекрасному у нескольких поколений севастопольцев", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил медалью гроссмейстера из Крыма Карякина Путин вручил медали "Герой Труда" Михалкову и Башмету Путин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), севастополь, культура, новости, виктор гоцуленко, общество