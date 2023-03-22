Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230322/putin-vruchil-nagradu-rukovoditelyu-ansamblya-iz-sevastopolya--1127701823.html
Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя
Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя
Президент России Владимир Путин вручил премию руководителю народного хореографического ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко из Севастополя. Церемония прошла в... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T14:57
2023-03-22T14:57
владимир путин (политик)
севастополь
культура
новости
виктор гоцуленко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127701676_0:235:3097:1977_1920x0_80_0_0_9cd2d302d3e77309a7eb8bdbe3c7e9e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил премию руководителю народного хореографического ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко из Севастополя. Церемония прошла в Кремле, трансляция велась на ТК "Россия 24".Указом президента РФ Виктору Гоцуленко присуждена премия за произведения в области литературы и искусства и присвоено почетное звание лауреата премии президента РФ за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования Военно-Морского флота.Обращаясь к президенту, руководитель заслуженного коллектива народного творчества поблагодарил его "за столь высокую оценку скромного труда".Вместе с ним президентские премии получила худрук заслуженного коллектива народного творчества "Ансамбль танца "Радость" из Мурманска Лариса Феоктистова, а также молодые деятели культуры – режиссер Айдар Заббаров и скульптор Екатерина Пильникова.Обращаясь к лауреатам, президент отметил, как важна и знакова преемственность поколений в культуре и искусстве.С получением президентской премии деятеля искусства из Севастополя Виктора Гоцуленко поздравил губернатор Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что народный хореографический ансамбль "Радость" – это гордость Балаклавы и всего Севастополя."Радость" сегодня – это более 300 девочек и мальчиков, юношей и девушек в возрасте от 5 до 18 лет... Коллектив с собственным узнаваемым почерком и характером. Уникальные методики преподавания воспитали любовь к прекрасному у нескольких поколений севастопольцев", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил медалью гроссмейстера из Крыма Карякина Путин вручил медали "Герой Труда" Михалкову и Башмету Путин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127701676_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_27508079521c176e79f161dab912e3a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), севастополь, культура, новости, виктор гоцуленко, общество
Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя

Путин вручил президентскую премию руководителю народного ансамбля "Радость" из Севастополя

14:57 22.03.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил премию руководителю народного хореографического ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко из Севастополя. Церемония прошла в Кремле, трансляция велась на ТК "Россия 24".
Указом президента РФ Виктору Гоцуленко присуждена премия за произведения в области литературы и искусства и присвоено почетное звание лауреата премии президента РФ за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования Военно-Морского флота.
Обращаясь к президенту, руководитель заслуженного коллектива народного творчества поблагодарил его "за столь высокую оценку скромного труда".
"Я хочу заверить, что в дальнейшем мы будем все делать, чтобы через культуру, через народное творчество воспитывать в детях патриотизм, любовь к своей родине, через народный танец знать прошлое, правильно оценивать настоящее и верить в прекрасное будущее нашей страны", – сказал Гоцуленко.
Вместе с ним президентские премии получила худрук заслуженного коллектива народного творчества "Ансамбль танца "Радость" из Мурманска Лариса Феоктистова, а также молодые деятели культуры – режиссер Айдар Заббаров и скульптор Екатерина Пильникова.
Обращаясь к лауреатам, президент отметил, как важна и знакова преемственность поколений в культуре и искусстве.
"Вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, в стране творчество всегда живет, всегда с нами, всегда нас поддерживает... Поздравляю всех с присуждением заслуженных премий и желаю больших творческих успехов, новых свершений и всего самого доброго", – сказал Путин.
С получением президентской премии деятеля искусства из Севастополя Виктора Гоцуленко поздравил губернатор Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что народный хореографический ансамбль "Радость" – это гордость Балаклавы и всего Севастополя.
© Telegram Михаил РазвожаевНародный хореографический ансамбль "Радость", г. Севастополь
Народный хореографический ансамбль Радость в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Народный хореографический ансамбль "Радость", г. Севастополь
"Радость" сегодня – это более 300 девочек и мальчиков, юношей и девушек в возрасте от 5 до 18 лет... Коллектив с собственным узнаваемым почерком и характером. Уникальные методики преподавания воспитали любовь к прекрасному у нескольких поколений севастопольцев", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин наградил медалью гроссмейстера из Крыма Карякина
Путин вручил медали "Герой Труда" Михалкову и Башмету
Путин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
 
Владимир Путин (политик)СевастопольКультураНовостиВиктор ГоцуленкоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада
16:24Землю опять трясет - сильные толчки в северном Иране
16:11В Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России
15:58Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы
15:42США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Шойгу
15:29Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном Киеву
15:21В Севастополе громко – работает МЧС
14:57Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя
14:33РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените
14:26Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое
14:14Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащие
13:34ВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены дома
13:24Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад
13:19Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
13:13Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков
12:56Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
12:45Из Краснодара в Крым за два часа: когда достроят новую дорогу
12:35Вернут ли в Крым скифское золото
11:22Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
11:13Часть Крыма в среду без воды из-за ремонтов
Лента новостейМолния