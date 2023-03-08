https://crimea.ria.ru/20230308/putin-nagradil-ordenom-muzhestva-zhurnalistku-iz-khersonskoy-oblasti-1127416313.html
Путин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
Путин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Путин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
Владимир Путин наградил орденом Мужества 16-летнего военкора из Херсонской области Владу Луговскую, пострадавшую в октябре прошлого года при обстреле ВСУ... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T15:07
2023-03-08T15:07
2023-03-08T17:40
владимир путин (политик)
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
сво
общество
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин наградил орденом Мужества 16-летнего военкора из Херсонской области Владу Луговскую, пострадавшую в октябре прошлого года при обстреле ВСУ. Церемония награждения прошла в среду, 8 марта, в Кремле.Влада Луговская корреспондент херсонского телеканала. По ее признанию, пришла в журналистику в 15 лет для того, "чтобы показывать мирным гражданам правду – ту, которую "перекручивают" на другой стороне, и показывать, как всё происходит на самом деле".21 октября ВСУ обстреляли понтонную переправу в Херсоне, по которой на левый берег эвакуировались мирные жители и группа журналистов с семьями. Тогда пострадали несколько человек, один погиб – сотрудник местной телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков. Ранение получила и Влада Луговская."В 16 лет я с колонной журналистов попала под обстрел и получила свое первое ранение. Тогда я лежала в больнице и всеми возможными способами пыталась оттуда сбежать для того, чтобы работать, потому что я считаю это своим долгом – показывать истину", – рассказала президенту Луговская.Она заверила президента, что продолжит работать в качестве самого юного военкора страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько россиянок участвует в спецоперации на Украине – МинобороныПутин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуКомандующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230308/putin-pozdravil-rossiyanok-s-mezhdunarodnym-zhenskim-dnem-1127409401.html
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владимир путин (политик), херсонская область, всу (вооруженные силы украины), сво, общество, обстрелы всу
Путин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
Путин наградил орденом Мужества военкора Владу Луговскую
15:07 08.03.2023 (обновлено: 17:40 08.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин наградил орденом Мужества 16-летнего военкора из Херсонской области Владу Луговскую, пострадавшую в октябре прошлого года при обстреле ВСУ. Церемония награждения прошла в среду, 8 марта, в Кремле.
"Поражает смелость и юной журналистки из Херсона Влады Андреевны Луговской, которая, невзирая на опасность, работала в непосредственной близости от зоны военных действий. Хочу выразить признательность всем отважным женщинам, избравшим для себя путь военных корреспондентов, – заявил глава государства на торжественной церемонии.
Влада Луговская корреспондент херсонского телеканала. По ее признанию, пришла в журналистику в 15 лет для того, "чтобы показывать мирным гражданам правду – ту, которую "перекручивают" на другой стороне, и показывать, как всё происходит на самом деле".
21 октября ВСУ обстреляли понтонную переправу в Херсоне
, по которой на левый берег эвакуировались мирные жители и группа журналистов с семьями. Тогда пострадали несколько человек, один погиб – сотрудник местной телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков. Ранение получила и Влада Луговская.
"В 16 лет я с колонной журналистов попала под обстрел и получила свое первое ранение. Тогда я лежала в больнице и всеми возможными способами пыталась оттуда сбежать для того, чтобы работать, потому что я считаю это своим долгом – показывать истину", – рассказала президенту Луговская.
Она заверила президента, что продолжит работать в качестве самого юного военкора страны.
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