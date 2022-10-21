https://crimea.ria.ru/20221021/odin-pogibshiy-i-desyat-ranenykh--rezultat-obstrela-zhurnalistov-v-khersone-1125026753.html

Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне

Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне

Десять журналистов получили ранения, еще один погиб в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Об этом в эфире "Россия-24" сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T16:11

2022-10-21T16:11

2022-10-21T16:11

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Десять журналистов получили ранения, еще один погиб в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Об этом в эфире "Россия-24" сообщил замглавы комиссии ОП России по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Ранним утром в пятницу значительная часть херсонских журналистов с семьями переправляли на левый берег. ВСУ открыли огонь снарядами со шрапнелью.В результате обстрела погиб сотрудник местной телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков. Ранения получили журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.Малькевич подчеркнул, что украинские военные целенаправленно были по колонне. Удары наносились в ее начало, середину и конец. В обстреле применялись кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS с осколочным элементами.По факту атаки на переправу во время перехода мирных жителей СК возбудил уголовное дело.Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли четыре человека, ранены 13. Среди пострадавших дети, местные жители и журналисты.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)