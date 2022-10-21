https://crimea.ria.ru/20221021/odin-pogibshiy-i-desyat-ranenykh--rezultat-obstrela-zhurnalistov-v-khersone-1125026753.html
Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне
Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне
Десять журналистов получили ранения, еще один погиб в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Об этом в эфире "Россия-24" сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T16:11
2022-10-21T16:11
2022-10-21T16:11
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Десять журналистов получили ранения, еще один погиб в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Об этом в эфире "Россия-24" сообщил замглавы комиссии ОП России по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Ранним утром в пятницу значительная часть херсонских журналистов с семьями переправляли на левый берег. ВСУ открыли огонь снарядами со шрапнелью.В результате обстрела погиб сотрудник местной телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков. Ранения получили журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.Малькевич подчеркнул, что украинские военные целенаправленно были по колонне. Удары наносились в ее начало, середину и конец. В обстреле применялись кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS с осколочным элементами.По факту атаки на переправу во время перехода мирных жителей СК возбудил уголовное дело.Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли четыре человека, ранены 13. Среди пострадавших дети, местные жители и журналисты.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне
Десять раненный и один погибший: Малькевич об обстреле колонны журналистов в Херсоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Десять журналистов получили ранения, еще один погиб в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Об этом в эфире "Россия-24" сообщил замглавы комиссии ОП России по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Ранним утром в пятницу значительная часть херсонских журналистов с семьями переправляли на левый берег. ВСУ открыли огонь снарядами со шрапнелью.
"У нас одних журналистов только ранено десять человек, один погиб. Погибли двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии", – рассказал Малькевич.
В результате обстрела погиб сотрудник местной телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков. Ранения получили журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
Малькевич подчеркнул, что украинские военные целенаправленно были по колонне. Удары наносились в ее начало, середину и конец. В обстреле применялись кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS с осколочным элементами.
По факту атаки на переправу во время перехода мирных жителей СК возбудил
уголовное дело.
Ранее сообщалось
, что в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли четыре человека, ранены 13. Среди пострадавших дети, местные жители и журналисты.