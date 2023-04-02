https://crimea.ria.ru/20230402/chto-s-kostomarovym--trener-figurista-poluchil-ot-nego-golosovoe-1127930023.html

Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое

Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое

Олимпийский чемпион по фигурному катанию еще слаб, но не сдается и записывает позитивные голосовые сообщения друзьям. Об этом сообщил его тренер Александр... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T14:14

2023-04-02T14:14

2023-04-02T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию еще слаб, но не сдается и записывает позитивные голосовые сообщения друзьям. Об этом сообщил его тренер Александр Жулин.Голосовое от чемпионаПо словам Жулина, ранее он сам и другие друзья фигуриста направили ему поздравительные сообщения ко Дню рождения.По его словам, фигурист не сдается, позитивно настроен и "сказал, что будет заниматься".Ранее призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух также рассказал о голосовом сообщении от Костомарова, отметив, что голос фигуриста был бодрым. Что случилось с КостомаровымФигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что фигурист понемногу начал приходить в себя после плазмафереза.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние КостомароваЕсть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова

https://crimea.ria.ru/20230319/v-soznanii-i-vse-prinimaet-averbukh-rasskazal-o-sostoyanii-kostomarova-1127650530.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, спорт, фигурное катание, общество, новости