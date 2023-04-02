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Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое
Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое
Олимпийский чемпион по фигурному катанию еще слаб, но не сдается и записывает позитивные голосовые сообщения друзьям. Об этом сообщил его тренер Александр... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T14:14
2023-04-02T14:14
роман костомаров
спорт
фигурное катание
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию еще слаб, но не сдается и записывает позитивные голосовые сообщения друзьям. Об этом сообщил его тренер Александр Жулин.Голосовое от чемпионаПо словам Жулина, ранее он сам и другие друзья фигуриста направили ему поздравительные сообщения ко Дню рождения.По его словам, фигурист не сдается, позитивно настроен и "сказал, что будет заниматься".Ранее призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух также рассказал о голосовом сообщении от Костомарова, отметив, что голос фигуриста был бодрым. Что случилось с КостомаровымФигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что фигурист понемногу начал приходить в себя после плазмафереза.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние КостомароваЕсть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова
https://crimea.ria.ru/20230319/v-soznanii-i-vse-prinimaet-averbukh-rasskazal-o-sostoyanii-kostomarova-1127650530.html
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роман костомаров, спорт, фигурное катание, общество, новости
Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое

Тренер Жулин поделился новостями о состоянии фигуриста Костомарова

14:14 02.04.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФигурист Роман Костомаров
Фигурист Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию еще слаб, но не сдается и записывает позитивные голосовые сообщения друзьям. Об этом сообщил его тренер Александр Жулин.

Голосовое от чемпиона

По словам Жулина, ранее он сам и другие друзья фигуриста направили ему поздравительные сообщения ко Дню рождения.
"И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный. Слабый – да, но абсолютно адекватный. Он поблагодарил всех, кто его поздравил. Человек вышел из этого состояния", – цитирует РИА Новости слова Жулина, произнесенные в эфире НТВ.
По его словам, фигурист не сдается, позитивно настроен и "сказал, что будет заниматься".
Ранее призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух также рассказал о голосовом сообщении от Костомарова, отметив, что голос фигуриста был бодрым.

Что случилось с Костомаровым

Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что фигурист понемногу начал приходить в себя после плазмафереза.
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Роман КостомаровСпортФигурное катаниеОбществоНовости
 
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