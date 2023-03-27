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Роман Костомаров записал аудиосообщение - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Роман Костомаров записал аудиосообщение
Роман Костомаров записал аудиосообщение - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Роман Костомаров записал аудиосообщение
Ситуация с российским фигуристом Романом Костомаровым постепенно выправляется, его состояние улучшается и он идет на поправку. Об этом со ссылкой на призера... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T11:41
2023-03-27T11:41
роман костомаров
илья авербух
здоровье
спорт
россия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Ситуация с российским фигуристом Романом Костомаровым постепенно выправляется, его состояние улучшается и он идет на поправку. Об этом со ссылкой на призера олимпийских игр по фигурному катанию Илью Авербуха сообщает РИА Новости."Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой… сейчас ситуация начала выправляться", - сказал Авербух на полях конкурса "Большая перемена" в Сириусе.Он добавил, что недавно спортсмены записали Роману мотивационное сообщение со словами поддержки и получили от него ответ. Костомаров прислал аудиосообщение и его голос, подчеркнул Авербух, был бодрым.Ранее Илья Авербух сообщил, что Роман Костомаров борется за свое выздоровление, он не падает духом, в сознании и все понимает. Он выразил мнение, что у Костомарова впереди еще долгий путь восстановления, но есть надежда, что он сможет снова встать на лед.Что случилось с КостомаровымФигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что фигурист понемногу начал приходить в себя после плазмафереза.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние КостомароваЕсть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова
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роман костомаров, илья авербух, здоровье, спорт, россия, новости, общество
Роман Костомаров записал аудиосообщение

Авербух: Роман Костомаров записал аудиосообщение – он бодр и мотивирован

11:41 27.03.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФигурист Роман Костомаров
Фигурист Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Ситуация с российским фигуристом Романом Костомаровым постепенно выправляется, его состояние улучшается и он идет на поправку. Об этом со ссылкой на призера олимпийских игр по фигурному катанию Илью Авербуха сообщает РИА Новости.
"Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой… сейчас ситуация начала выправляться", - сказал Авербух на полях конкурса "Большая перемена" в Сириусе.
Он добавил, что недавно спортсмены записали Роману мотивационное сообщение со словами поддержки и получили от него ответ. Костомаров прислал аудиосообщение и его голос, подчеркнул Авербух, был бодрым.

"Несколько дней назад он (Роман – ред.) записал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается", - добавил Авербух.

Ранее Илья Авербух сообщил, что Роман Костомаров борется за свое выздоровление, он не падает духом, в сознании и все понимает. Он выразил мнение, что у Костомарова впереди еще долгий путь восстановления, но есть надежда, что он сможет снова встать на лед.

Что случилось с Костомаровым

Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что фигурист понемногу начал приходить в себя после плазмафереза.
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Роман КостомаровИлья АвербухЗдоровьеСпортРоссияНовостиОбщество
 
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