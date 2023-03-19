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В сознании и все принимает: Авербух рассказал о состоянии Костомарова
В сознании и все принимает: Авербух рассказал о состоянии Костомарова - РИА Новости Крым, 19.03.2023
В сознании и все принимает: Авербух рассказал о состоянии Костомарова
Роман Костомаров готов побороться за свое выздоровление, он не падает духом. Об этом рассказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух,... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T20:35
2023-03-19T20:35
2023-03-19T20:38
роман костомаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Роман Костомаров готов побороться за свое выздоровление, он не падает духом. Об этом рассказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух, пишет издание "Чемпионат"."Его семья проходит очень сложные испытания. Все, что мы можем, — это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперед, он все принимает", - сказал Авербух.Он также отметил, что у Костомарова впереди еще долгий путь восстановления, но есть надежда, что он сможет снова встать на лед.Что случилось с Романом КостомаровымФигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что Костомаров понемногу начал приходить в себя после плазмафереза. Тогда врачи оценивали его состояние как стабильное и имеющее положительную динамику.Отказ иммунной системыВрач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева ранее выразила мнение, что у олимпийского чемпиона имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя. По словам специалиста, спортсмен столкнулся с инфекцией, которая перешла в тяжелую пневмонию и очень быстро развилась.Она назвала случай Романа Костомарова уникальным с точки зрения того, что у молодого и здорового спортсмена отказала иммунная система."Организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки", — заявляла ранее Ярцева.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны новые подробности о состоянии Романа КостомароваСинеет рука: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсисЕсть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова
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роман костомаров, спорт, здравоохранение в россии, россия, новости, общество, здоровье, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Роман Костомаров готов побороться за свое выздоровление, он не падает духом. Об этом рассказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух, пишет издание "Чемпионат".
"Его семья проходит очень сложные испытания. Все, что мы можем, — это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперед, он все принимает", - сказал Авербух.
Он также отметил, что у Костомарова впереди еще долгий путь восстановления, но есть надежда, что он сможет снова встать на лед.
"Мы все сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся", — убежден Авербух.
Что случилось с Романом Костомаровым
Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что Костомаров понемногу начал приходить в себя после плазмафереза. Тогда врачи оценивали его состояние как стабильное и имеющее положительную динамику.
Отказ иммунной системы
Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева ранее выразила мнение, что у олимпийского чемпиона имеет место редкий случай отказа иммунной системы
, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя. По словам специалиста, спортсмен столкнулся с инфекцией, которая перешла в тяжелую пневмонию и очень быстро развилась.
Она назвала случай Романа Костомарова уникальным с точки зрения того, что у молодого и здорового спортсмена отказала иммунная система.
"Организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки", — заявляла ранее Ярцева.
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