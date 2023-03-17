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Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова
Состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается, в настоящее время он находится в сознании. Об этом со ссылкой на свои... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T11:03
2023-03-17T11:03
2023-03-17T10:56
роман костомаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается, в настоящее время он находится в сознании. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Матч ТВ.Фигуристу уже удалили "дыхательное горло" из трахеи — трахеостому. Медики надеются, что в скором времени кровоснабжение спортсмена восстановится, говорится в сообщении издания.Что случилось с Романом КостомаровымФигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что Костомаров понемногу начал приходить в себя после плазмафереза. Тогда врачи оценивали его состояние как стабильное и имеющее положительную динамику.Отказ иммунной системыВрач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева ранее выразила мнение, что у олимпийского чемпиона имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя. По словам специалиста, спортсмен столкнулся с инфекцией, которая перешла в тяжелую пневмонию и очень быстро развилась.Она назвала случай Романа Костомарова уникальным с точки зрения того, что у молодого и здорового спортсмена отказала иммунная система."Организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки", — заявляла ранее Ярцева.Читайте также на РИА Новости Крым:"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуристаКостомаров начал приходить в сознаниеЧто происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
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роман костомаров, спорт, новости, здоровье, здравоохранение в россии, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.
Состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается, в настоящее время он находится в сознании. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Матч ТВ.
Фигуристу уже удалили "дыхательное горло" из трахеи — трахеостому. Медики надеются, что в скором времени кровоснабжение спортсмена восстановится, говорится в сообщении издания.
Что случилось с Романом Костомаровым
Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что Костомаров понемногу начал приходить в себя после плазмафереза. Тогда врачи оценивали его состояние как стабильное и имеющее положительную динамику.
Отказ иммунной системы
Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева ранее выразила мнение, что у олимпийского чемпиона имеет место редкий случай отказа иммунной системы
, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя. По словам специалиста, спортсмен столкнулся с инфекцией, которая перешла в тяжелую пневмонию и очень быстро развилась.
Она назвала случай Романа Костомарова уникальным с точки зрения того, что у молодого и здорового спортсмена отказала иммунная система.
"Организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки", — заявляла ранее Ярцева.
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