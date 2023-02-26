https://crimea.ria.ru/20230226/chto-proiskhodit-s-kostomarovym-posle-spazma-sosudov-golovnogo-mozga-1127205851.html

Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга

Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга

Показатели Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировались, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T13:01

2023-02-26T13:01

2023-02-26T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Показатели Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировались, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Состояние фигуриста сейчасОтмечается, что ранее у спортсмена произошел спазм сосудов головного мозга. Пока медики не делают выводов и не дают прогнозов.Что случилось с чемпиономФигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, у Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя. Читайте также на РИА Новости Крым:"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваРоману Костомарову ампутировали стопы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, спорт, россия, здоровье, новости, здравоохранение в россии, общество