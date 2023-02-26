Рейтинг@Mail.ru
Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230226/chto-proiskhodit-s-kostomarovym-posle-spazma-sosudov-golovnogo-mozga-1127205851.html
Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
Показатели Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировались, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T13:01
2023-02-26T13:01
роман костомаров
спорт
россия
здоровье
новости
здравоохранение в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118639684_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_b57726b79874e30ff5cb4c84f858be85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Показатели Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировались, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Состояние фигуриста сейчасОтмечается, что ранее у спортсмена произошел спазм сосудов головного мозга. Пока медики не делают выводов и не дают прогнозов.Что случилось с чемпиономФигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, у Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя. Читайте также на РИА Новости Крым:"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваРоману Костомарову ампутировали стопы
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118639684_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_7af35e1b54b8f8c86c72e07c9da0d148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман костомаров, спорт, россия, здоровье, новости, здравоохранение в россии, общество
Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга

ТАСС: показатели фигуриста Костомарова стабильны

13:01 26.02.2023
 
© РИА Новости . Evgeniy Samarin / Перейти в фотобанкДиагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости . Evgeniy Samarin
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Показатели Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировались, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Состояние фигуриста сейчас

"Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений ", - сказал собеседник.
Отмечается, что ранее у спортсмена произошел спазм сосудов головного мозга. Пока медики не делают выводов и не дают прогнозов.

Что случилось с чемпионом

Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.
20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.
По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, у Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста
"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
Роману Костомарову ампутировали стопы
 
Роман КостомаровСпортРоссияЗдоровьеНовостиЗдравоохранение в РоссииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:21ВСУ несут большие потери на линии соприкосновения
15:38В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова
15:03Доктора Рошаля госпитализировали: что известно
14:48Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
14:30Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки
14:10Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов
13:52Путин назвал главное условие победы России
13:26Пожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщину
13:01Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
12:35Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля
12:12Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавин
11:36Путин рассказал о мечтах и преступлениях Запада
10:42Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
10:11В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
09:47В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики
09:19Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов
09:02Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
08:28В школах Симферополя проверят качество питания детей
08:01Хроника Крымской весны: 26 февраля
Лента новостейМолния